Про це в розмові з 24 Каналом зазначив голова "Інституту Американістики" Владислав Фарапонов, висловивши переконання, що американська делегація приїхала почути пропозиції українських представників.

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Яка ймовірність, що США відновлять постачання зброї ЗСУ?

Держсекретар США Марко Рубіо перед візитом у Саудівську Аравію заявляв, що якщо Україна продемонструє готовність до миру, то не виключено, що США відновлять надання зброї нашій державі. На думку політолога-американіста, рішення припинити підтримку України з боку Сполучених Штатів було ухвалене для того, щоб показати Росії, що США дійсно дуже хочуть миру.

Україні давали те озброєння, яке є на складах Пентагону, є інша лінія допомоги – довгострокові контракти в американське виробництво. Тобто, ми б і так цю допомогу отримали б не раніше початку 2026 року,

– озвучив Фарапонов.

Політолог-американіст вважає, що якщо на перемовинах в Джидді американська делегація зрозуміє найголовніше, що Україна дійсно хоче завершити війну і готова пропонувати конкретні реалістичні кроки для цього, то відновлення допомоги з боку США може відбутися без прив'язки до результатів цієї зустрічі.

США в цьому зацікавлені. Якщо подивитися логіку цієї адміністрації щодо перегляду ефективності роботи уряду, витрачених урядових коштів, то зупинитися на пів шляху і не виготовити певну техніку і зброю, не поставити її Україні – це постріл собі в ногу,

– озвучив Фарапонов.

Надання військової підтримки Україні, на думку Фарапонова, буде відновлене. Він також зазначив, що після діалогу двох делегацій в Саудівській Аравії не варто очікувати спільного брифінгу, ймовірніше, що ця зустріч передбачатиме закриту дипломатію.

Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо раніше говорив, що одне з питань, яке планується обговорити під час зустрічі з українською стороною в Саудівській Аравії, стосуватиметься можливості відновлення військової допомоги Україні.

Зауважте, що консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що українській делегації під час зустрічі з американцями важливо донести до них думку, що якщо Україна програє у війні, то США, як лідер західного світу, програють теж. Це для них буде поразка на геополітичному рівні. Він також зауважив, що США в наданні підтримки Україні можуть замінити інші країни, зокрема Велика Британія.