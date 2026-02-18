Переговоры не мешают агрессору наносить серьезные разрушения до и после разговоров между делегациями, об этом сообщает ISW.

В ночь с 16 на 17 февраля враг снова обстрелял украинскую энергетическую систему.

Почему Россия имитирует миролюбие?

Российские войска в последние месяцы продолжали разрушать критическую и энергетическую инфраструктуру. Их целью является превращение крупных городов в непригодные для жизни и массовый выезд населения за пределы страны.

Эти атаки происходят накануне и после переговоров, таких как:

Саммит США – Россия на Аляске в августе 2025 года.

Переговоры США – Украина в Женеве в ноябре 2025 года.

Переговоры США – Россия в Москве в ноябре 2025 года.

Переговоры США – Украина – Европа и США – Россия в декабре 2025 года.

Два раунда переговоров США – Украина – Россия в Абу-Даби в конце января и в начале февраля 2026 года.

Однако в сами дни, когда делегации встречались, Кремль не наносил такие удары, вероятно, чтобы не раздражать Дональда Трампа – инициатора всех упомянутых попыток договориться о мире. Зато президент США предпочитает не замечать массовых обстрелов, целью которых является гражданское население.

Как изменилась интенсивность ударов?

Летом 2025 года украинские чиновники предупреждали, что Россия намерена увеличить свои атаки до 1000 дронов в день осенью 2025 года. Кремль мог намеренно уменьшить количество БПЛА, чтобы сохранить видимость заинтересованности в успешных переговорах.

Самый массированный обстрел состоялся в сентябре 2025 года и состоял из 823 ударных средств. Последние месяцы атаки России по мирным городам содержат 400 – 700 беспилотников и ракет.

Поэтому Кремль очевидно демонстрирует, что не желает окончания войны, а систематически пытается создать в крупных городах Украины гуманитарный коллапс. А отсутствие обстрелов в дни переговоров связаны с тем, что атака происходила накануне, или состоится вскоре и агрессор просто накапливает ракеты.

