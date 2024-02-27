Есть много вбросов: действительно ли в конфликте Израиля и ХАМАС возможно перемирие
Израиль и ХАМАС проводят переговоры в Катаре о прекращении огня. Сейчас они приблизились к решающему моменту, и в ближайшее время стороны могут заключить соответствующее соглашение.
Главный редактор портала "Детали" (Израиль) Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что сейчас появляется противоречивая информация, много вбросов по ситуации с переговорами. Однако официальных данных об их результатах пока нет.
К теме Согласимся только на полную победу, – Нетаньяху сделал заявление на фоне соглашения о заложниках ХАМАС
Перемирие может длиться 40 дней
По сообщению СМИ, Израиль во время переговоров в столице Катара – Дохе якобы пошел на уступки и согласился освободить 400 палестинских заключенных из тех, что отбывают длительные сроки в тюрьме.
ХАМАС на это должен ответить освобождением 40 заложников, которые были захвачены в Израиле в октябре 2023 года. Это преимущественно женщины и пожилые люди. Также предполагается, что военные действия будут прекращены на 40 дней – по количеству заложников, которых должны освободить.
Кроме того, будет разрешено постепенное возвращение жителей в северную часть Сектора Газа, должны увеличиться (это было требование ХАМАС, которое согласовал Израиль) поставки гуманитарной помощи. Те 500 грузовиков ежедневно с гуманитарной помощью, которые ХАМАС хотел получить, будут поступать,
– подчеркнул Шлеймович.
Вскоре после этого власти Катара заявили, что эта информация не является достоверной, никакого прорыва в переговорах по прекращению огня и в соглашении по освобождению заложников нет.
Ранее Биньямин Нетаньяху в состав израильской делегации, которая проводила очередной раунд переговоров в Дохе, не включал руководителей ЦАХАЛ и Шабак, а только людей низшего уровня. Он якобы был не очень доволен тем, как они вели переговоры,
– объяснил главный редактор портала "Детали".
Нетаньяху показалось, что переговорщики вели себя слишком мягко, на ранних этапах предлагали больше уступок, чем нужно. Это привело к появлению спекулятивных публикаций о том, что он якобы намеренно усиливает свою позицию, чтобы сорвать сделку.
Есть надежды
Также распространяются публикации о том, что якобы Джозеф Байден считает, что благодаря этим договоренностям удастся завершить боевое противостояние до 4 марта – до начала месяца Рамадан (начинается 10 марта 2024 года – 24 Канал).
Американцы вероятно хотят, чтобы этот праздничный период для мусульман в Газе прошел без обстрелов и бомбардировок. В то же время эти слова Байдена также были опровергнуты.
"Есть много вбросов и одновременно надежд, но точной официальной информации пока нет", – отметил Эмиль Шлеймович.
Больше о ситуации в войне между ХАМАС и Израилем
- Джозеф Байден отметил, что Израиль и ХАМАС близки к принятию решения о прекращении огня в Секторе Газа. Он сказал, что перемирие удастся достичь уже к 4 марта.
- Ранее министр обороны Израиля Бенни Ганц заявлял, что в случае, если заложники, которых захватил ХАМАС, не будут возвращены до начала месяца Рамадан, то Израиль продолжит боевые действия в районе Рафаха.
- В то же время в Израиле есть противоречивые мнения относительно перемирия с ХАМАС. Палестинские боевики требуют полного прекращения войны в обмен на возвращение заложников. В то же время Нетаньяху говорил о том, что Израиль не выйдет из Сектора Газа и не освободит в больших количествах палестинских террористов, которые находятся в израильских тюрьмах.
- Израильтяне с одной стороны стремятся к возвращению всех заложников, однако и понимают, что также большое количество террористов вернутся в Газу. Все они также будут воевать против ЦАХАЛ и израильтян.