Диалог сторон не был легким. Когда компромисса почти удалось достичь, вмешался один из представителей Польши, сведя предыдущие старания на нет. Подробнее о том, как прошли переговоры, 24 Каналу рассказал Олег Хоменко – генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"Все сошло на нет"

В конце марта украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем прибыла в Варшаву на консультации, где встретились с главой польского правительства Дональдом Туском.

Делегации стран договорились подписать соглашения о совместном контроле пунктов пропуска. В то же время встреча не была легкой

Перспективы на сегодня выглядят не очень оптимистичными, но в конце концов проводится межправительственная и секторальная работа между ассоциациями, чтобы достичь компромиссного решения и максимально разблокировать товарообмен. Состоялись напряженные, долговременные переговоры. Разговор был откровенным и серьезным, но, по моему мнению, он должен был состояться раньше,

– отметил Олег Хоменко.

Стороны аргументированно объяснять свои позиции, анализировали статистику и мировые цены на агропродукцию. В конце концов, представители польских ассоциаций соглашались с украинскими, понимая, в какой ситуации находится Украина.

"В какой-то момент мы уже даже пришли к тому, что есть компромисс, мы это видели и чувствовали. Заместитель министра аграрной политики Польши Колодзейчак также это почувствовал, и поэтому очень агрессивно включился в дискуссию. Он апеллировал к польским ассоциациям, мол, на что они соглашаются, ведь украинцы "снова хотят обмануть поляков"", – рассказал Хоменко.

Михал Колодзейчас аргументировал это тем, что украинцы якобы "никогда не придерживаются договоренностей". Хотя не было понятно, о чем конкретно он говорил. Он волновался о том, что польское правительство скажет людям.

"После таких "выпадов" на высоких тонах и претензий, конечно, польские ассоциации оставили деструктивную часть этого разговора и перешли к таким же призывам, как и Колодзейчик. Далее все сошло на нет", – объяснил Хоменко.

Во время разговора сторонам удалось достичь компромиссов по определенным группам товаров. В частности говорится о меде, ягоды и соки, сахар. В конце концов, совместного конструктивного заявления, к сожалению, не удалось достичь. Договориться удалось лишь о дальнейшей коммуникации.

Поляки хотят поддержать Украину

Некоторые представители польских ассоциаций даже согласились приехать в Украину и продолжить диалог на территории нашего государства.

Есть надежда, что, возможно, первая встреча была своеобразной возможностью немного "выпустить пар", выговориться. Польские фермеры смогли сделать свои претензии более аргументированными. Это может дать возможность совместного решения этой ситуации в дальнейших дискуссиях,

– отметил Хоменко.

Не стоит забывать, что поляки являются партнерами Украины и искренне хотят помочь. Ситуация, в которой они сейчас оказались, не связана с украинским экспортом товаров. В основном это о невозможности польских фермеров сейчас генерировать то количество прибыли, чтобы обеспечить себя и свои семьи.

Встреча Шмыгаля и Туска: что известно