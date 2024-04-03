Діалог сторін не був легким. Коли компромісу майже вдалося досягнути, втрутився один з представників Польщі, звівши попередні старання нанівець. Детальніше про те, як минули перемовини 24 Каналу розповів Олег Хоменко – генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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"Все зійшло нанівець"

Наприкінці березня українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула до Варшави на консультації, де зустрілася із главою польського уряду Дональдом Туском.

Делегації країн домовилися підписати угоди щодо спільного контролю пунктів пропуску. Водночас зустріч не була легкою.

Перспективи на сьогодні виглядають не дуже оптимістичними, але зрештою проводиться міжурядова та секторальна робота між асоціаціями, щоб досягнути компромісного рішення та максимально розблокувати товарообмін. Відбулися напружені, довготривалі переговори. Розмова була відвертою та серйозною, але, на мою думку, вона мала відбутися раніше,

– наголосив Олег Хоменко.

Сторони аргументовано пояснювати свої позиції, аналізували статистику та світові ціни на агропродукцію. Зрештою, представники польських асоціацій погоджувалися з українськими, розуміючи, у якій ситуації перебуває Україна.

"В якийсь момент ми вже навіть дійшли до того, що маємо компроміс, ми це бачили та відчували. Заступник міністра аграрної політики Польщі Колодзейчак також це відчув, і тому дуже агресивно включився в дискусію. Він апелював до польських асоціацій, мовляв, на що вони погоджуються, адже українці "знову хочуть надурити поляків", – розповів Хоменко.

Міхал Колодзейчас аргументував це тим, що українці нібито "ніколи не дотримуються домовленостей". Хоч не було зрозуміло, про що конкретно він говорив. Він хвилювався про те, що польський уряд скаже людям.

"Після таких "випадів" на високих тонах та претензій, звісно, польські асоціації залишили деструктивну частину цієї розмови і перейшли до таких же закликів, як і Колодзейчик. Далі все зійшло нанівець", – пояснив Хоменко.

Під час розмови сторонам вдалося досягнути компромісів щодо певних груп товарів. Зокрема, мовиться про мед, ягоди і соки, цукор. Зрештою, спільної конструктивної заяви, на жаль, не вдалося досягнути. Домовитися вдалося лише про подальшу комунікацію.

Поляки хочуть підтримати Україну

Деякі представники польських асоціацій навіть погодилися приїхати в Україну і продовжити діалог на території нашої держави.

Є сподівання, що, можливо, перша зустріч була своєрідною можливістю трішки "випустити пару", виговоритись. Польські фермери змогли зробити свої претензії аргументованішими. Це може дати можливість спільного розв'язання цієї ситуації у подальших дискусіях,

– зазначив Хоменко.

Не варто забувати, що поляки є партнерами України та щиро хочуть допомогти. Ситуація, у якій вони зараз опинилися, не пов'язана з українським експортом товарів. Здебільшого це про неможливість польських фермерів зараз генерувати ту кількість прибутку, щоб забезпечити себе та свої сім'ї.

Зустріч Шмигаля та Туска: що відомо