Путин этого испугается: Трамп имеет эффективный способ принуждения России к переговорам

Дональд Трамп может продолжить санкционную политику против России, он уже пригрозил поднятием цен на экспорт российских товаров. Однако эти все методы являются неэффективными и не повлияют на политику Кремля.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, заметив, что российского диктатора может запугать только одно – поставки в Украину определенного вида вооружения. Поэтому страна-агрессор будет вынуждена искать пути к переговорному столу.

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Какое вооружение заставит Россию к переговорам

По словам политолога, Трамп до поры до времени был убежден, что сможет завершить российскую войну против Украины очень быстро и добиться заключения мирного соглашения. Российские агенты в США и Европе долгое время продвигали пропагандистскую информацию о том, что Россия якобы готова заморозить войну, но Украина "против" этого.

"Это делали для того, чтобы представить Россию миролюбивой страной и оставить Украину без помощи. Однако когда Трамп пришел к власти, он убедился, что все наоборот – Зеленский готов к переговорам и компромиссам, но не Путин", – отметил Эйдман.

Между тем президент США пытался пригрозить стране-агрессору поднятием тарифов на экспортные товары, но это, по мнению политолога, не является действенным методом давления на Россию. Зато Трамп имеет другой эффективный способ принуждения России к переговорам.

Речь идет о помощи Украине современным американским вооружением, например, дальнобойными ракетами. Это был бы действительно серьезный удар, Путин этого испугается. Благодаря этому оружию Украина теоретически могла бы достать до Путина, а он боится за свою жизнь,

– подчеркнул он.

Эйдман добавил, что Путин больше не хочет прятаться в бункере, в этом не заинтересованы и другие лица Кремля. Поэтому из-за страха за свою жизнь российский диктатор заявил, что якобы готов к переговорам с Трампом по Украине, но декрет Зеленского о запрете диалога с Россией делает их нелегитимными.

Кстати, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на слова диктатора, сообщив, что Кремль хочет продвинуть идею переговоров на двух условиях – решить судьбу Европы без Европы и говорить об Украине без Украины.

Между тем руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что Россия перестраивает экономику и готовится к продолжению войны в 2025 году. Поэтому публикации, что с Путиным можно будет быстро договориться, только расслабляют людей.