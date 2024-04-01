Сейчас ни у одной из сторон нет достаточно ресурсов для достижения решающей победы на поле боя. Об этом говорится в материале издания о международных отношениях и внешней политике США Foreign Affairs.

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Никто не готов к компромиссам

Издание отмечает, что "взаимоболезненный тупик" на фронте в теории должен был бы побуждать стороны к переговорам. Однако ни Россия, ни Украина не могут согласиться с требованиями друг друга.

Украина неоднократно подчеркивала, что для России переговоры служат средством для восстановления боевой готовности их военных сил и для тренировок новобранцев. Требованиями Украины является выход на границы 1991 года и полный вывод российских войск с территории государства.

Когда конфликт закончится, вряд ли это будет компромиссное соглашение. Это произойдет или потому, что Украина станет достаточно сильной, чтобы установить контроль над новозавоеванными землями и иметь возможность удержать Россию от попыток вернуть их, или после того, как Кремль возьмет верх на поле боя, а ресурсов Украины хватит только на то, чтобы защитить оставшуюся территорию,

– говорится в материале.

Журналисты подчеркивают, что украинское правительство не пойдет на уступки, которые позволят преступлениям России на временно оккупированной территории приобрести еще больший размах.

Авторы публикации отмечают, что Россия до сих пор не отказалась от своих "экстремальных" требований, которые заключаются в де-факто уничтожении украинского суверенитета – передачи территорий, смене правительства на пророссийское и ликвидации армии.

Переговоры между Россией и Украиной: что известно