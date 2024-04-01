Наразі у жодної зі сторін немає достатньо ресурсів для досягнення вирішальної перемоги на полі бою. Про це йдеться у матеріалі видання про міжнародні відносини та зовнішню політику США Foreign Affairs.

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Ніхто не готовий до компромісів

Видання зазначає, що "взаємоболючий глухий кут" на фронті в теорії мав би спонукають сторони до переговорів. Однак ні Росія, ні Україна не можуть погодитися з вимогами одне одного.

Україна неодноразово наголошувала, що для Росії переговори слугують засобом для відновлення бойової готовності їхніх військових сил та для тренувань новобранців. Вимогами України є вихід на кордони 1991 року та повне виведення російських військ з території держави.

Коли конфлікт закінчиться, навряд чи це буде компромісна угода. Це станеться або тому, що Україна стане достатньо сильною, щоб установити контроль над новозавойованими землями й мати можливість утримати Росію від спроб повернути їх, або після того, як Кремль візьме гору на полі бою, а ресурсів України вистачить тільки на те, щоб захистити територію, що залишилася,

– йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслюють, що український уряд не піде на поступки, які дозволять злочинам Росії на тимчасово окупованій території набути ще більшого розмаху.

Автори публікації зауважують, що Росія досі не відмовилася від своїх "екстремальних" вимог, які полягають у де-факто знищенні українського суверенітету – передачі територій, зміні уряду на проросійський та ліквідації армії.

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