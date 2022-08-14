Переговоры сейчас недопустимы, россия подталкивает к этому, – военный эксперт

ВСУ успешно уничтожают тыл врага, его склады и логистические пути. россия в ответ пытается нарастить атакующий потенциал на некоторых направлениях, чтобы побуждать Украину к переговорам.

Такое мнение 24 каналу озвучил генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко. Он также добавил, что на переговорах россия попытается легитимизировать оккупированные после 24 февраля территории.

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путин пытается подтолкнуть Украину к переговорам

Романенко отметил, что цель ВСУ и всего украинского народа – деоккупировать захваченные россией территорией. А в таких условиях никакие переговоры недопустимы.

путин и его приспешники мечутся сейчас, привлекают любые силы, апологетов российских, в том числе и Киссинджера, для того чтобы подтолкнуть военное руководство нашего государства к таким шагам,

– подчеркнул военный эксперт.

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На отдельных направлениях россияне усиливаются

Генерал-лейтенант также рассказал, что вместе с тем российские войска усиливаются на некоторых направлениях. Они стягивают на Юг дополнительные резервы на левый и правый берег Днепра.

В частности, по его словам, группировка врага на левобережье Херсонщины увеличилась с 4 тысяч до 27 тысяч. На правобережье – с 13 тысяч до 22 тысяч. Также в районе Харькова увеличили численность на 5 тысяч. В Запорожском направлении их количество возросло с 11 тысяч до 18 тысяч.

За счет того, что сокращают свои войска в боях. Это не только резервисты, призывники и малоопытные военные. Снимают с тех направлений, которые у них были главными. В частности, на Донбассе с 32 тысяч до 15 тысяч, на Изюмском направлении с 30 тысяч до 20 тысяч,

– подчеркнул Романенко.

Враждебная группировка на Юге имеет наступательный характер

Военный эксперт также отметил, что Генштаб Украины считает, что враждебная группировка на Юге носит явно наступательный характер. В частности, россия привлекла на это направление воздушно-десантные войска.

"Это уже не те свежие и подготовленные войска, которые были на Севере нашей страны, но все равно группировки такого характера", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Но, по словам Романенко, ВСУ успешно разрушают этот потенциал, когда уничтожают их склады, логистические пути и центры управления.

Очень важно делать это на правом берегу. Таким образом, разрушаются поставки, логистическое обеспечение, происходящее через понтонные мосты, с помощью судов, поскольку мосты мы разрушили и они постоянно находятся под нашим огневым контролем,

– подытожил военный эксперт.

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