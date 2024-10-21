Озвучивает реальные мысли: почему Путин заговорил о "мире" и его условиях

Владимир Путин в очередной раз озвучил свое "видение" относительно окончания войны. В ответ на вопрос о его отношении к формуле "НАТО в обмен на территории для окончания войны в Украине", он сказал, что "против заморозки по линии фронта без договоренностей по урегулированию конфликта". Это очередные условия Путина для торговли на переговорах.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, отметив, что это укладывается в доктрину России постоянного поиска врага. К слову, Путин также заявил, что до "украинского кризиса довели западные страны", а изменения в мире произошли еще до войны в Украине, Россия же "пытается отвечать им".

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Путин очень хорошо манипулирует

Для Путина, по словам Бронжукова, важно постоянно запугивать: мол, НАТО хочет приблизиться к границам России и разрушить ее.

Однако реальность другая, сегодня все внимание Альянса приковано к Китаю и Ближнему Востоку. Западные страны в контексте переговоров пытаются найти точки соприкосновения и установить дипломатический диалог с россиянами,

– подчеркнул он.

В то же время Путин очень хорошо манипулирует на внутреннюю аудиторию, когда говорит, что Россия якобы будет бороться с НАТО и не допустит его экспансии.

Когда Путин это говорит, то в подтексте он имеет в виду, что Украина должна отказаться от своих амбиций по североатлантической интеграции. Это краеугольный камень для российской пропаганды, и россияне много об этом говорили накануне полномасштабного вторжения,

– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".

Сейчас происходит неофициальный трек, когда Китай, Индия, Бразилия, западные союзники Украины участвуют в консультациях между различными стейкхолдерами и обсуждают, какой может быть конструкция прекращения огня, они прощупывают требования России.

Также глава Кремля заявил, что против "перемирия на неделю, на две или на год". России, как считает Путин, "нужны условия прочного мира", которые "обеспечат интересы безопасности всех сторон".

В Кремле еще полгода назад говорили, что они готовы к перемирию, если Украина не идет в НАТО, ограничивается ее армия и она еще отдаст России Запорожье, Херсон и еще много "розовых мечтаний" оккупантов,

– отметил он.

Это "меню", которое предлагают в Кремле, для того, чтобы торговаться. В каком-то из этих пунктов они готовы пойти на уступки, а в других – не будут уступать, потому что это важно для россиян и так должно быть.

Путин озвучивает реальные мысли относительно того, что он хочет получить для прекращения огня,

– пояснил Артем Бронжуков.

Напомним, что Владимир Зеленский уверен, что официальное приглашение Украины к членству в НАТО остается "единственным способом" для нашего государства выстоять во время российского вторжения.

Он добавил, что война закончится, когда Путин будет изолирован, а мир подтолкнет его к дипломатическому решению конфликта.