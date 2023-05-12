Наш лучший дипломат – ВСУ: поможет ли Китай достичь мира в войне с Россией

Китай называет себя нейтральной стороной в "конфликте" между Украиной и Россией. В Пекине с удовольствием заявляют о посредничестве в переговорах. Кроме того, даже Запад рассматривает такой вариант как вполне реальный и целесообразный.

Есть сомнения относительно того, действительно ли Китай поможет достичь справедливого мира, на который согласится Украина. Прежде Пекин заботится о собственных интересах. Такое мнение 24 Каналу выразил Олег Лесной – политолог.

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Пекин не друг, но и не враг Украины

Китай в войне России с Украиной ведет свою игру. Пекин позиционирует себя нейтральным, однако есть много вопросов по экспорте товаров двойного назначения в Москву. В то же время, пока Китай не прямым врагом Украины и важно не допустить, чтобы он таким стал.

На мой взгляд, наша "мегазадача" – не дать Китаю стать нашим открытым врагом. Если нам это удастся, это будет удача. Возможно, я очень скептически отношусь к миротворческим миссиям Китая, но не уверен, что он нам друг. Я уверен в том, что он пытается использовать украинскую карту для достижения геополитических целей,

– отметил Олег Лесной.

Китай, собственно, это демонстрирует фактически открыто. В частности, цель показать, что у Запада не получается посадить Украина и Россию за стол переговоров. Тогда это и сделает Пекин. По мнению Лесного, Запад частично подыгрывает Китаю в этом. Речь идет об их поддержке Китая как посредника между Киевом и Москвой, который сможет привезти ситуацию в мир.

"Но мир какой должен быть? Наш президент озвучил, что это справедливый мир. А справедливый мир для Украины, России и Китая (как миротворца) совершенно разный. Для нас это выход на границы 1991 года, проведение Гаагского трибунала, наказание России. У Китая ближе позиция в Китай", – подчеркнул политолог.

Впрочем, пока Пекин не объявит открыто, что начнет поставки России, до тех пор он будет не столь угрожающим Украине и миру. Этому можно способствовать, в частности, диалог. Как Украина-Китай, так и Запад-Китай.

Олег Лесник об отношениях Украины и Китая и возможных опасностях: смотрите видео

Визиты спецпредставителя Китая в страны Европы.

Следует также отметить, что представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетит Украину на следующей неделе с целью "содействия мирным переговорам". С визитом он также будет в Польше, Германии и России. Как раз последовательность визитов Ли Хуэя может играть большую роль.

Напомним, что ранее лидер КНР с рабочим визитом приезжал в Москву и только через месяц по телефону пообщался с Владимиром Зеленским.

Это говорит о полюсах, кто для него первый. Но если брать логику нынешней войны и ситуации, то он должен ехать в Украину. Потому что не Украина напала на Россию, а наоборот. Это будет интересный визит, который будет привлекать внимание к Украине и войне, – рассказал Лесной.

Впрочем, приезд китайского представителя – это не плохо. Более того, это определенный дипломатический успех для Украины. Лесной, однако, заметил, что это "поездка для сверки часов". Есть и определенные сомнения в том, действительно ли Китай миротворец. Ведь Пекин очень высоко ставит свои интересы, одним из которых является сохранение России на карте мира.

"Я верю в это, а не в то, что благодаря Китаю будет достигнут справедливый мир в смысле Украины. Думаю, только с ВСУ можно добиться успехов и побед. Это наш крупнейший союзник и дипломат", – подытожил Лесной.

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