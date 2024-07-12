Позиция на переговорах зависит от поля боя: реально ли ее улучшить

Прежде чем говорить о чем-то с представителями России Украине надо получить сильную переговорную позицию. Для этого нужно осуществить рывок на фронте и закрепить успех.

У Трампа есть свой "мирный план" и он является сторонником того, чтобы провести переговоры очень быстро. Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, а политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что сейчас нам надо понять, как изменить ситуацию на фронте.

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Россия активизировала тему переговоров

Республиканцы хотят, чтобы летом 2025 года между Украиной и Россией уже были закреплены определенные позиции. Это мнение всех республиканцев, даже тех, которые благосклонны к нашему государству. Заявления демократов публично отличаются, но в частных разговорах они анализируют ситуацию на поле боя и говорят разное.

Но не стоит забывать, что в России сейчас также проблемы с ресурсами, поэтому за ускорение переговоров выступает именно Путин. Он активизировал Виктора Орбана, его так называемые "мирные" визиты, потому что понимает, что дальше могут быть значительно худшие сценарии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел ряд встреч, в частности пообщался с Владимиром Зеленским, Владимиром Путиным, Си Цзиньпином, Дональдом Трампом. Политик убеждал, что совершил эти визиты, чтобы якобы достичь мира. Однако Украине он предложил "прекратить огонь", что фактически означает капитуляцию.

"Все будет зависеть от поля боя. Сейчас у нас есть два пути: пойти по российскому сценарию переговоров, или изменить ситуацию на фронте до ноября 2023 года (дата выборов в США – 24 Канал). Иначе это будет на условиях Путина", – сказал Александр Мусиенко.

Можно ли улучшить ситуацию на поле боя

Борис Тизенгаузен добавил, что ключевой вопрос заключается в том, как можно перехватить инициативу на войне. Увеличение поставок оружия не произойдет мгновенно. Действительно F-16 уже на дороге в Украину, поэтому россияне так свирепствуют. Но не только они нужны для проведения контрнаступления.

Снятие запретов на удары по России – это уже другое дело. Заметьте, что россияне закрывают глаза на удары ATACMS по Крыму. Хотя в их ядерной доктрине это один из пунктов, который позволяет применение ядерного оружия,

– заметил политтехнолог.

На фоне того, что Россия ударила по детской больнице "Охматдет" во время своего председательства в Совете Безопасности ООН – есть мало надежд, что Запад изменит свою политику и перейдет к более решительным шагам.

"Пока ничто не свидетельствует о том, что Украина до 5 ноября может кардинально изменить ситуацию на фронте и пойти в контрнаступление", – подчеркнул Борис Тизенгаузен.