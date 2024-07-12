Трамп має свій "мирний план" і є прихильником того, щоб провести переговори дуже швидко. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, а політтехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що зараз нам треба зрозуміти, як змінити ситуацію на фронті.

Дивіться також У Росії відмовилися від участі у другому Саміті миру: які можливі наслідки для Кремля

Росія активізувала тему перемовин

Республіканці хочуть, щоб влітку 2025 року між Україною та Росією вже були закріплені певні позиції. Це думка всіх республіканці, навіть тих, які прихильні до нашої держави. Заяви демократів публічно відрізняються, але в приватних розмовах вони аналізують ситуацію на полі бою та говорять різне.

Але не варто забувати, що у Росії зараз також проблеми з ресурсами, тому за пришвидшення перемовин виступає саме Путін. Він активізував Віктора Орбана, його так звані "мирні" візити, бо розуміє, що далі можуть бути значно гірші сценарії.

Зверніть увагу! Прем'єр Угорщини Віктор Орбан провів низку зустрічей, зокрема поспілкувався з Володимиром Зеленським, Владіміром Путіним, Сі Цзіньпіном, Дональдом Трампом. Політик переконував, що здійснив ці візити, щоб буцімто досягти миру. Проте Україні він запропонував "припинити вогонь", що фактично означає капітуляцію.

"Все залежатиме від поля бою. Зараз у нас є два шляхи: піти за російським сценарієм перемовин, або змінити ситуацію на фронті до листопада 2023 року (дата виборів у США – 24 Канал). Інакше це буде на умовах Путіна", – сказав Олександр Мусієнко.

Чи можна покращити ситуацію на полі бою

Борис Тизенгаузен додав, що ключове питання полягає в тому, як можна перехопити ініціативу на війні. Збільшення постачання зброї не відбудеться миттєво. Справді F-16 вже на дорозі до України, тому росіяни так лютують. Але не тільки вони потрібні для проведення контрнаступу.

Зняття заборон на удари по Росії – це вже інша справа. Зауважте, що росіяни закривають очі на удари ATACMS по Криму. Хоча в їхній ядерній доктрині це один з пунктів, який дозволяє застосування ядерної зброї,

– зауважив політтехнолог.

На тлі того, що Росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" під час свого головування в Раді Безпеки ООН – є мало сподівань, що Захід змінить свою політику та перейде до більш рішучих кроків.

"Наразі ніщо не свідчить про те, що Україна до 5 листопада може кардинально змінити ситуацію на фронті та піти в контрнаступ", – підкреслив Борис Тизенгаузен.