Переговоры между Украиной и Россией невозможны, и все об этом знают

Михаил Подоляк наконец объяснил, почему представители украинского руководства так часто начали говорить о возможности переговоров. Зеленский даже обещает за несколько месяцев подготовить платформу для следующего саммита мира и уверяет, что этот саммит может привести к окончанию боевых действий.

Разное видение мира

Подоляк объяснил, что руководству Украины приходится делать эти заявления, чтобы в мире не обвиняли их в нежелании переговорного процесса. Ведь российское руководство постоянно говорит, что готово к переговорам. Однако Подоляк справедливо отмечает, что Украине нужны переговоры, которые будут базироваться на концепции международного права, то есть на уважении к суверенитету Украины.

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Стоит напомнить, что российское представление о переговорах с Украиной является абсолютно противоположным. Главным условием Владимира Путина еще с 2014 года является согласование с ревизией международного права, ведь именно в 2014 году агрессор решил аннексировать украинский Крым. Впервые со времен Второй мировой войны одно европейское государство, к тому же участник Хельсинкского акта, который подтвердил нерушимость границ в Европе, присоединило к себе территорию другого.

Международное право было разрушено еще до начала так называемой большой войны России против Украины. В 2022 году к Крыму и Севастополю добавились Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области Украины, не просто оккупированные частично, а записанные в российскую конституцию.

Главным требованием Путина для начала переговоров с Украиной является согласование с российским статусом оккупированных украинских территорий. Путин фактически призывает Украину и ее союзников согласиться с тем, что международное право не действует.

Еще одним важным требованием российского руководителя к Украине является согласование Киева с нейтральным статусом и отказ от НАТО. Кстати, именно такого отказа Россия требовала от стран НАТО накануне полномасштабной войны. Тогда МИД России обратилось к США и другим странам-членам НАТО с требованием гарантировать, что ни Украина, ни одна другая бывшая советская республика никогда не будут членами НАТО. Это было важным моментом с точки зрения российского представления о концепции безопасности.

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Мы имеем дело с ситуацией, в условиях которой, одно из государств желает переговоров, базирующихся на принципах международного права, а другое – переговоров, которые не базируются на праве. Одно государство требует уважения к своей международно признанной территории, а другое – требует признать собственную территориальную целостность, которая базируется на оккупации части территории соседнего государства. Одно государство требует уважать его суверенитет и право на собственный выбор союзов, а другое – считает, что имеет дело со страной, которая не имеет никакого права на самостоятельный выбор союзов, а должна согласовывать любые решения о вступлении в международные организации с соседним государством.

Никаких переговоров не будет

Какими могут быть переговоры между Россией и Украиной в обозримом будущем? Ответ – никакими. Никакой платформы для переговоров между Россией и Украиной не было, нет и в обозримом будущем не будет. Так для чего руководство Украины постоянно говорит о возможности диалога? А для того, чтобы ни на Западе, ни на Глобальном Юге их не упрекали, что они не желают политического процесса, который должен был бы привести к окончанию войны, что и сказал Подоляк.

Это обычная политическая формула, которая не имеет никакого отношения к реальному окончанию российско-украинской войны в обозримом будущем. Но имеет реальное отношение к политической репутации Украины на международной сцене, а государство ничего не может делать, если оно не имеет международной репутации.

Поэтому считайте все разговоры президента Украины и других чиновников, для которых тема переговоров стала актуальной в последние недели и даже месяцы, исключительно работой по спасению и усилению этой репутации. Ответом на пропагандистские попытки Кремля выдать Россию за сторонника переговорного процесса.

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На самом деле Россия желает не переговоров, а полной капитуляции Украины. Мне кажется, что стоит верить заместителю председателя Совбеза России Дмитрию Медведеву, который четко сказал, что политической целью России в войне с Украиной является ликвидация украинской государственности и присоединение территории Украины к России.

Так как должна завершиться война в Украине?

Во-первых , не все войны заканчиваются быстро.

, не все войны заканчиваются быстро. Во-вторых , не все войны вообще заканчиваются, некоторые длятся десятилетиями.

, не все войны вообще заканчиваются, некоторые длятся десятилетиями. В-третьих , не все войны заканчиваются за столом для переговоров. Те, что говорят, что это обязательно, вам врут. Многие войны заканчиваются просто потому, что стороны истощаются и де-факто завершаются военные действия, потому что обе стороны близки к катастрофе разных масштабов.

, не все войны заканчиваются за столом для переговоров. Те, что говорят, что это обязательно, вам врут. Многие войны заканчиваются просто потому, что стороны истощаются и де-факто завершаются военные действия, потому что обе стороны близки к катастрофе разных масштабов. В-четвёртых, вместо окончания войны, которая имеет экзистенциальный характер и где обе страны претендуют на одну и ту же территорию, реальным выходом является перемирие на тех линиях соприкосновения, на которых находятся армии враждебных наций.

Это может быть окончанием российско-украинской войны на определенное время, но мы не знаем какое и не знаем, что будет потом – устойчивый мир или возобновление войны через несколько лет после перемирия.

За всем этим мы будем следить и надеяться, что война завершится не просто миром, а победой международного права. Для этого нужна совместная позиция Украины, Запада и стран Глобального Юга. Уважение к международному праву должно быть тотальным. Вот что является важным условием окончания войны.