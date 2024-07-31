Різне бачення миру

Подоляк пояснив, що керівництву України доводиться робити ці заяви, щоб у світі не звинувачували їх у небажанні перемовного процесу. Адже російське керівництво постійно говорить, що є готовим до перемовин. Однак Подоляк слушно зазначає, що Україні потрібні перемовини, які будуть базуватися на концепції міжнародного права, тобто на повазі до суверенітету України.

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Варто нагадати, що російське уявлення про перемовини з Україною є абсолютно протилежним. Головною умовою Владіміра Путіна ще з 2014 року є погодження з ревізією міжнародного права, адже саме у 2014 році агресор вирішив анексувати український Крим. Уперше з часів Другої світової війни одна європейська держава, до того ж учасниця Гельсінського акту, який підтвердив непорушність кордонів у Європі, приєднала до себе територію іншої.

Міжнародне право було зруйноване ще до початку так званої великої війни Росії проти України. У 2022 році до Криму і Севастополя додалися Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України, не просто окуповані частково, а записані в російську конституцію.

Головною вимогою Путіна для початку перемовин з Україною є погодження з російським статусом окупованих українських територій. Путін фактично закликає Україну та її союзників погодитися з тим, що міжнародне право не діє.

Ще однією важливою вимогою російського очільника до України є погодження Києва з нейтральним статусом і відмова від НАТО. До речі, саме такої відмови Росія вимагала від країн НАТО напередодні повномасштабної війни. Тоді МЗС Росії звернулося до США та інших країн-членів НАТО з вимогою гарантувати, що ані Україна, ані жодна інша колишня радянська республіка ніколи не будуть членами НАТО. Це було важливим моментом з погляду російського уявлення про концепцію безпеки.

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Ми маємо справу з ситуацією, в умовах якої, одна з держав бажає перемовин, які базують на принципах міжнародного права, а інша – перемовин, які не базуються на праві. Одна держава вимагає поваги до своєї міжнародно визнаної території, а інша – вимагає визнати власну територіальну цілісність, яка базується на окупації частини території сусідньої держави. Одна держава вимагає поважати її суверенітет і право на власний вибір союзів, а інша – вважає, що має справу з країною, яка не має жодного права на самостійний вибір союзів, а повинна узгоджувати будь-які рішення про вступ до міжнародних організацій з сусідньою державою.

Ніяких перемовин не буде

Якими можуть бути переговори між Росією та Україною в осяжному майбутньому? Відповідь – ніякими. Ніякої платформи для перемовин між Росією та Україною не було, нема і в осяжному майбутньому не буде. То для чого керівництво України постійно говорить про можливість діалогу? А для того, щоб ані на Заході, ані на Глобальному Півдні їм не дорікали, що вони не бажають політичного процесу, який мав би призвести до закінчення війни, що і сказав Подоляк.

Це звичайнісінька політична формула, яка не має ніякого стосунку до реального закінчення російсько-української війни в осяжному майбутньому. Але має реальний стосунок до політичної репутації України на міжнародній сцені, а держава нічого не може робити, якщо вона не має міжнародної репутації.

Тому вважайте всі розмови президента України та інших чиновників, для яких тема перемовин стала актуальною останніми тижнями і навіть місяцями, виключно роботою з порятунку і посилення цієї репутації. Відповіддю на пропагандистські спроби Кремля видати Росію за прихильника перемовного процесу.

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Насправді Росія бажає не перемовин, а повної капітуляції України. Мені здається, що варто вірити заступнику голови Радбезу Росії Дмітрію Мєдвєдєву, який чітко сказав, що політичною метою Росії у війні з Україною є ліквідація української державності й приєднання території України до Росії.

То як має завершитися війна в Україні?

По-перше , не всі війни закінчуються швидко.

, не всі війни закінчуються швидко. По-друге , не всі війни взагалі закінчуються, деякі тривають десятиліттями.

, не всі війни взагалі закінчуються, деякі тривають десятиліттями. По-третє , не всі війни закінчуються за столом для перемовин. Ті, що говорять, що це обов'язково, вам брешуть. Багато війн закінчуються просто тому, що сторони виснажуються і де-факто завершуються воєнні дії, бо обидві сторони близькі до катастрофи різних масштабів.

, не всі війни закінчуються за столом для перемовин. Ті, що говорять, що це обов'язково, вам брешуть. Багато війн закінчуються просто тому, що сторони виснажуються і де-факто завершуються воєнні дії, бо обидві сторони близькі до катастрофи різних масштабів. По-четверте, замість закінчення війни, яка має екзистенційний характер і де обидві країни претендують на одну і ту саму територію, реальним виходом є перемир'я на тих лініях зіткнення, на яких перебувають армії ворожих націй.

Це може бути закінченням російсько-української війни на певний час, але ми не знаємо який і не знаємо, що буде потім – сталий мир чи відновлення війни за кілька років після перемир'я.

За всім цим ми будемо стежити і сподіватися, що війна завершиться не просто миром, а перемогою міжнародного права. Для цього потрібна спільна позиція України, Заходу і країн Глобального Півдня. Повага до міжнародного права має бути тотальною. Ось що є важливою умовою закінчення війни.