Украина и Россия проведут переговоры за посредничеством США: Виткофф назвал окончательные даты и место

Украина и Россия проведут переговоры в Абу-Даби за посредничеством США. Стороны обсудят вопросы послевоенной безопасности, деэскалации, гуманитарные меры и шаги на пути к миру.

Об этом сообщил специальный представитель США Стив Виткофф в социальной сети Х.

Когда состоится трехсторонняя встреча в Абу-Даби?

Специальный представитель президента США Стив Виткофф анонсировал на 10–11 ноября переговоры между Россией и Украиной в Абу-Даби. На этих переговорах Соединенные Штаты выступят в качестве посредника.

10–11 ноября в Абу-Даби Соединенные Штаты выступят посредником в переговорах на рабочем уровне между Украиной и Россией, содействуя реализации миссии президента Трампа по прекращению войны,

– отметил Стив Виткофф.

По его словам, обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по вопросам безопасности, деэскалации, гуманитарных мерах и следующих шагах на пути к миру.

Кроме того, Виткофф анонсировал встречу американских переговорщиков с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО на этой неделе в Брюсселе. Там планируется обсудить:

гарантии безопасности для Украины,

послевоенную архитектуру безопасности Европы,

экономические возможности для поддержки восстановления Украины.

"Мы надеемся развить прогресс, достигнутый в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге, на пути к всеобъемлющему, долгосрочному мирному соглашению, которое обеспечит устойчивую безопасность для будущих поколений", – резюмировал Виткофф.

Напомним, что процесс согласования графика переговоров начался в конце октября, а переговоры планировалось провести в трехстороннем формате. Владимир Зеленский сообщал, что переговорный процесс должен охватить насущные гуманитарные и связанные с безопасностью вопросы. По его словам, ключевыми вопросами для переговорного процесса являются прекращение ударов по энергетике, обеспечение свободы судоходства, а также возвращение пленных и депортированных детей.