Время от времени в информационном пространстве снова появляются призывы к переговорам между Украиной и Россией. В государстве-агрессоре в очередной раз повторили свою позицию по этому поводу.

В России считают, что "консультации по установлению мира будут продолжены". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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"Реалии сегодняшнего дня"

Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, озвученных Владимиром Путиным в июне.

Кроме этого, стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России предложил провести большой обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня.

Также в России настаивают, что никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляли о готовности к их восстановлению на базе Стамбульских договоренностей 2022 года. Однако стоит помнить, что Россия согласна только на переговоры, которые учитывают ее интересы и привыкла общаться ультиматумами.