У Росії вважають, що "консультації щодо встановлення миру будуть продовжені". Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також Росіяни атакують слабкі точки ЗСУ під Покровськом і просунулися ще на 4 напрямках: аналіз ISW

"Реалії сьогоднішнього дня"

️Дмітрій Мєдвєдєв заявив, що Росія готова до поновлення переговорів з Україною при розумінні Києвом реалій сьогоднішнього дня та з урахуванням пропозицій, озвучених Владіміром Путіним у червні.

Крім цього, стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час розмови з президентом Росії запропонував провести великий обмін полоненими, а також оголосити про різдвяне припинення вогню.

Також у Росії наполягають, що ніколи не відмовлялася від мирних переговорів і неодноразово заявляли про готовність до їхнього відновлення на базі Стамбульських домовленостей 2022 року. Однак варто пам'ятати, що Росія згодна тільки на перемовини, які враховують її інтереси та звикла спілкуватись ультиматумами.