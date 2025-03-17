Как Украина превзошла США в стратегическом подходе

Я решил разобраться в украинско-американских переговорах, потому что публичной информации мало и она сухая. Я хотел выяснить, в чем суть и чего ждать дальше.

Настоящая суть недоразумения между США и Украиной

Я не люблю секретов от инсайдеров, вместо этого предпочитаю анализировать долгосрочные тренды и движущие силы. Но иногда надо взять пару инсайдов (не путать с инсайтами), чтобы разобраться. Об этом заявил Валерий Пекар, информирует 24 Канал.

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Мне хотелось разобраться, что же такое у нас получилось с американо-украинскими отношениями. Потому что скандал в Белом доме, с одной стороны, и приятно сбалансированное заявление для прессы после встречи в Саудовской Аравии, с другой стороны, выглядят слишком противоположными по духу и букве.

Настолько разными, что у определенных комментаторов возникает желание все повесить на конкретных лиц, которые виноваты во всем или, наоборот, благодаря которым солнце встает каждое утро. Я же преимущественно уверен, что роль личности в истории не слишком велика, а все объясняется объективными причинами (и уж точно я не сторонник конспирологических теорий).

Итак, от такой длинной увертюры перейдем к сути. Что удалось выяснить. Во-первых, американская сторона в целом нас не очень понимает: кто мы, чего хотим, что у нас на самом деле происходит (здесь большое поле для работы для всех нас). США всегда смотрят на Украину через призму своих отношений с Москвой, и это свершившийся факт, которому посвящено немало исследований (советую книгу "Московский фактор", автор Юджин Фишел).

Недоразумение заключалось не в том, что на первой встрече кто-то не имел галстука, а на второй – имел. Основная проблема, как оказалось, заключалась вот в чем – украинская сторона настаивала, что прекращение огня не имеет смысла, если оно не является частью большего, всем понятного плана постепенного установления мира. Американская сторона не имела никакого плана, а стремилась и стремится двигаться шаг за шагом.

Американские горки

Скажу вам, я был в шоке, когда понял, что Украина превзошла США в требованиях стратегического подхода. Но такой подход со стороны Украины, желание видеть широкую картину и нежелание двигаться шаг за шагом – американская сторона воспринимала как отсутствие стремления к миру, воинственность, враждебность, если не агрессивность.

Ничего удивительного на самом деле, если смотреть на Украину через призму московской пропаганды, – не забывайте, кем нас там изображают. Отсюда все эти угрозы и остановки, которые так напугали Украину и нанесли ущерб репутации Америки в глазах ее союзников.

Конкретные цифры, апелляция к Конституции Украины, четкое определение красных линий (прежде всего невозможность разоружения) произвели положительное впечатление на американских переговорщиков. Они, кажется, впервые попытались сформировать собственное беспристрастное представление о нашей стране. Это большой плюс, который, по моему мнению, превосходит даже важность возвращения отношений в дипломатическое русло. А главное, американские переговорщики почувствовали, как говорят в бизнесе, "запах сделки" – почувствовали реальную возможность принести своей стране лавры миротворца, что для них есть среди приоритетов.

Инсайдеры говорят, что не было разговоров ни о выборах, ни о территориальных уступках, ни о якобы выходе из Курщины, ни о минералах (украинская сторона приехала с готовностью и полномочиями подписать согласованное рамочное соглашение на месте, но американцы решили взять еще время на подготовку). Обе стороны быстро согласовали шаги с теми, кто не был за столом переговоров (в украинском случае это были президент и военные).

Очень важно, что очень быстро организовались европейцы, которые подтвердили готовность выполнить свою роль, поэтому о них есть упоминание в итоговом двустороннем документе.

Итак, с хорошего:

вернулись в дипломатическое русло,

сделали первый шаг к миру,

Украина ни в чем не уступила,

поставили Россию на дипломатический шпагат,

Америка выглядит миротворцем и лидером процесса ("Украина согласилась на американские условия").

Из плохого:

США все еще рассматривают Украину как часть большой всеобъемлющей сделки с Россией, поэтому нами можно торговать,

американская администрация все еще не имеет плана, поэтому процесс будет двигаться наугад.

Плюсов больше. Двигаемся дальше. "Американские горки" не закончились, качание туда-сюда будет долго. Пристегнитесь и держитесь.