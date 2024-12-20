Экс-командующий ВВС Британии оценил шансы прекратить огонь уже зимой 2025 года

Новый лидер США Трамп заявил, что намерен прекратить боевые действия в Украине, как только вступит в должность президента. Его инаугурация ожидается 20 января, поэтому эксперты пытаются сейчас оценить вероятность того, что российско-украинская война может закончиться уже этой зимой.

Экс-командующий ВВС Британии Шон Белл в эфире 24 Канала отметил, что сейчас в США переходный период и все ждут прихода к власти нового президента – Трампа, потому что он пообещал завершить войну в Украине за 24 часа. Теперь все задаются вопросом, каким образом он это сделает.

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Самая интересная часть работы в команде Трампа

По мнению Белла, чтобы не говорил президент Трамп, что он решит многие мировые проблемы, на самом деле разрешить их все ему не удастся. По его словам, четкий месседж заключается в том, что президент Байден стремился избежать поражения Украины в войне, а вот новый лидер США Трамп стремится остановить эту войну.

Прекращение огня обычно происходит только тогда, когда обе стороны заинтересованы в этом. Похоже, что президент Зеленский более открыт к идее завершения боевых действий, но, конечно, ни мне, ни многим западным аналитикам не понятно, почему россияне должны были бы согласиться на это?

– озвучил Белл.

Как отметил экс-командующий ВВС Британии, войска Путина достигают определенных успехов на фронте, они движутся вперед, несмотря на огромные потери как личного состава, так и военной техники.

Итак, какой смысл для России вообще идти на переговоры? И это, по моему мнению, будет самой интересной частью работы новой администрации Трампа,

– считает Белл.

Поэтому новоизбранному президенту США придется искать инструменты влияния на главу Кремля, чтобы тот согласился сесть за стол переговоров и прекратить боевые действия.

Напомним, что общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус высказал мнение, что сразу после завершения инаугурации Трамп может подписать 2 указа, один из которых мощно ударит по России и ослабит ее.

Указ будет предусматривать разрешение на начало расширения бурения скважин, чтобы США начали добывать собственную нефть. Трамп может снизить цену на нефть до 30 – 40 долларов за баррель и это, по словам Пинкуса, станет концом для Путина.