Министр обороны Китая назвал переговоры единственным путем к завершению войны в Украине

Китай считает переговоры единственным путем к завершению войны в Украине и на Ближнем Востоке. Там подчеркнули, что "конфронтация никуда не ведет".

Соответствующее заявление министр обороны Китая Дон Цзюнь сделал на форуме Сяншань в Пекине, который считается китайским ответом на ежегодную встречу Шангри-Ла в Сингапуре. По информации китайских государственных СМИ, в течение трех дней форум соберет более 500 участников из более чем 90 стран и организаций.

Смотрите также Мы же не дураки, – Зеленский "разнес" китайско-бразильский план по завершению войны

Какое видение окончания войны в Украине у Китая

Единственным выходом для решения таких горячих проблем как кризис в Украине и израильско-палестинский конфликт, является продвижение мира и переговоров,

– заявил министр обороны Китая.

Он добавил, что ни в одной из войн нет победителей, а "конфронтация никуда не ведет".

"Чем острее конфликт, тем больше мы не можем отказаться от диалога и консультаций. Конец любого конфликта – это примирение", – подчеркнул Дон Цзюнь.

Министр обороны также призвал мировых лидеров способствовать "мирному развитию".

Напомним, что по информации от экс-заместителя главы МИД Александра Чалого, Владимир Зеленский и Си Цзиньпин могут встретиться уже в октябре этого года. Он также отметил, что отношения между двумя странами потеплели.