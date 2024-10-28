У Зеленского объяснили, когда можно будет начинать переговоры с Россией

Украина работает над переговорами с Россией для завершения войны. Впрочем, для того, чтобы начать переговорный процесс, нужно вернуться к ситуации, которая была еще до 24 февраля 2022 года.

С Россией договариваться невозможно, страну-агрессора только можно принудить к переговорным процессам на определенных условиях. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, как это можно сделать.

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Что должны осознать россияне перед переговорами

Прежде чем начинать переговорный процесс с россиянами, нужно перенести войну в большем объеме на территорию России, наносить гораздо больше ударов по российской территории и получить гораздо больше техники, которая была бы применена для обороны и наступления.

Если с партнерами мы эти вопросы решим, если у нас будут инструменты давления на Россию, если экономически Москва гораздо больше будет терять, чем она сегодня получает с глобальных рынков, то тогда, безусловно, мы сможем заставить Россию,

– отметил Подоляк.

По его словам, говорить о переговорном процессе можно будет только после того, когда россияне осознают, что чем дальше, тем для них будет хуже.

Важно! Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Украина должна признать "реалии на земле", заявив, что наша страна не будет строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел этой войны.

Сегодня вести переговоры с россиянами – это нонсенс, потому что Россия настаивает на том, что она имеет право безнаказанно убивать, заходить на территорию других суверенных государств, уничтожать суверенитет, субъектность или территориальную целостность этих государств и при этом не должна отвечать ни финансово, ни юридически за масштабные преступления, которые совершает.

Это не позиция, с которой можно вести переговоры,

– добавил советник ОПУ.

К слову, президент Владимир Зеленский сказал, что переговоры между Украиной и Россией могут состояться в Индии, а премьер-министр страны Нарендра Моди может повлиять на окончание войны.