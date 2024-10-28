З Росією домовлятись неможливо, країну-агресора лише можна примусити до переговорних процесів на певних умовах. Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, як це можна зробити.

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Що повинні усвідомити росіяни перед переговорами

Перш ніж розпочинати переговорний процес з росіянами потрібно перенести війну в більшому обсязі на територію Росії, завдавати набагато більше ударів по російській території та отримати набагато більше техніки, яка була б застосована для оборони та наступу.

Якщо з партнерами ми ці питання розв'яжемо, якщо в нас будуть інструменти тиску на Росію, якщо економічно Москва набагато більше втрачатиме, ніж вона сьогодні отримує з глобальних ринків, то тоді, безумовно, ми зможемо примусити Росію,

– зазначив Подоляк.

За його словами, говорити про переговорний процес можна буде лише після того, коли росіяни усвідомлять, що чим далі, тим для них буде гірше.

Важливо! Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на слова Владіміра Путіна про те, що Україна має визнати "реалії на землі", заявивши, що наша країна не будуватиме мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів цієї війни.

Сьогодні вести переговори з росіянами це нонсенс, тому що Росія наполягає на тому, що вона має право безкарно вбивати, заходити на територію інших суверенних держав, знищувати суверенітет, суб'єктність чи територіальну цілісність цих держав й водночас не повинна відповідати ні фінансово, ні юридично за масштабні злочини, які скоює.

Це не позиція, з якою можна вести переговори,

– додав радник ОПУ.

До слова, президент Володимир Зеленський сказав, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися в Індії, а прем’єр-міністр країни Нарендра Моді може вплинути на закінчення війни.