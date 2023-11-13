Шольц назвал единственное условие переговоров Украины и России и сам говорить с Путиным готов без условий

Германия – один из стратегически важных союзников Украины в войне, развязанной Россией. Если раньше Берлин предпринимал попытки подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, то сейчас этого не делает.

В интервью немецкий канцлер Олаф Шольц назвал единственное условие, при котором эти переговоры важны. Он также подчеркнул, что Украина будет продолжать получать поддержку от Германии.

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Когда возможны переговоры

Олафа Шольца спросили, насколько долго Германия сможет поддерживать Украину в войне, развязанной Россией.

Нападение России на Украину – это возвращение империализма в Европу. Именно поэтому сейчас настал переломный момент, и поставки оружия будут производиться столько, сколько потребуется,

– подчеркнул он.

В то же время Олаф Шольц отметил, что общался с Путиным в прошлом. Более того, он планирует вести диалог с президентом России в будущем. В то же время, он назвал четкое условие переговоров между Москвой и Киевом.

Однако переговоры требуют от России решительного шага. Таким шагом должен стать вывод войск,

– подчеркнул Шольц.

А пока Путин не принимает решение вывести свои войска, ему помогают наши защитники. Они ежедневно уничтожают сотни оккупантов, отправляя их на "концерт Кобзона".

Потери врага растут

За сутки 11 ноября наши военные отправили на тот свет 1100 бойцов так называемой "второй армии мира". А с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – в ад отправили 311 750 оккупантов.

Кроме того, в металлолом превратили за более чем полутора лет великой войны 5349 танков, 10073 боевых бронированных машин, 7559 артиллерийских систем, 881 РСЗО и 580 средств ПВО.

Но это не всё. Также оккупанты не досчитаются 322 самолетов, 324 вертолетов, 5632 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1560 крылатых ракет, 22 кораблей, 1 подводной лодки, 9944 автомобилей и автоцистерн, а также 1078 единиц специальной техники.

Вернемся к немцам. 12 ноября министр обороны Борис Писториус подтвердил, что в 2024 году на военную помощь для Украины Берлин выделит 8 миллиардов евро. Это также позволит ускорить нашу победу и уничтожение врага.