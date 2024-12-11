Мы не можем сейчас выбить Россию, – боец ВСУ честно высказался о перспективе переговоров

Переговоры с Россией безусловно будут, их не избежать, они являются частью войны. Однако обе стороны имеют совершенно разные видения, поэтому переговорный процесс будет очень сложным. Не стоит надеяться на окончание войны с приходом Дональда Трампа в Белый дом 20 января.

Все может затянуться минимум на полгода, и более реальным сценарием выглядит именно замораживание войны. Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что Украина не имеет достаточных сил и ресурсов, чтобы выбить Россию к границам 1991 года.

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Что будет влиять на переговоры

По словам военнослужащего, во время переговоров будет учитываться ряд факторов. И даже если избранный президент США Дональд Трамп лично вмешается и что-то будет делать, будут важными следующие вещи, в частности:

что происходит на линии боестолкновения;

какие настроения у общества, готов ли народ психологически держаться дальше;

насколько Украина и Россия способны экономически продолжать войну и сколько времени.

Это все непосредственно будет иметь влияние на переговоры, поскольку сейчас позиции обеих сторон очень разные. Россия хочет контролировать 4 области, сделать невозможным вступление Киева в НАТО, сократить украинскую армию, вернуть права русского языка и церкви и еще немало прихотей. В то же время Украина говорит оккупантам: "Убирайтесь за границы 1991 года".

Кто считает, что 20 января все закончится, а 21 января, как мы шутим с ребятами, мол, "возвращаемся домой", – так не будет. Это будет очень долго. Считаю, что как минимум полгода, возможно, дольше,

– отметил Сазонов.

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Почему выбить Россию пока нереально

Политолог объяснил, что среди украинских военных есть разные видения относительно завершения войны. Но те, кто умеренные и достаточно давно воюют, понимают, что "заморозка" возможна. Однако через 2 – 3 года Россия вернется снова, поэтому просто "замирить" границы невозможно.

Все защитники, которые теряли своих побратимов и продолжают воевать, стремятся дойти до Урала, пожать руку китайским военным, которые в это время освободят Сибирь от России, а также увидеть, как горит Москва.

"Но давайте будем реалистами. Мне кажется, у нас недостаточно сил и ресурсов, чтобы силой выбить Россию к границам 1991 года самостоятельно. Да, Россия несет очень тяжелые потери и истощена, но и мы немного истощены и не имеем бесконечных ресурсов и силы. Поэтому будет какая-то заморозка, видимо, этого не избежать", – констатировал Кирилл Сазонов.