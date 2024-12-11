Все може затягнутися мінімум на пів року, і більш реальним сценарієм виглядає саме замороження війни. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, наголосивши, що Україна не має достатніх сил та ресурсів, щоб вибити Росію до кордонів 1991 року.

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Що впливатиме на переговори

За словами військовослужбовця, під час переговорів враховуватиметься низка факторів. І навіть якщо обраний президент США Дональд Трамп особисто втрутиться і щось робитиме, будуть важливими наступні речі, зокрема:

що коїться на лінії боєзіткнення;

які настрої в суспільства, чи готовий народ психологічно триматися далі;

наскільки Україна та Росія спроможні економічно продовжувати війну й скільки часу.

Це все безпосередньо матиме вплив на переговори, оскільки зараз позиції обидвох сторін дуже різні. Росія хоче контролювати 4 області, унеможливити вступ Києва в НАТО, скоротити українську армію, повернути права російської мови та церкви й ще чимало забаганок. Водночас Україна каже окупантам: "Забирайтеся за кордони 1991 року".

Хто вважає, що 20 січня все скінчиться, а 21 січня, як ми жартуємо з хлопцями, мовляв, "повертаємось додому", – так не буде. Це буде дуже довго. Вважаю, що як мінімум пів року, можливо, довше,

– зазначив Сазонов.

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Чому вибити Росію наразі нереально

Політолог пояснив, що поміж українських військових є різні бачення щодо завершення війни. Але ті, хто помірковані й досить давно воюють, розуміють, що "заморозка" можлива. Однак за 2 – 3 роки Росія повернеться знову, тому просто "замирити" кордони неможливо.

Всі захисники, які втрачали своїх побратимів і продовжують воювати, прагнуть дійти до Уралу, потиснути руку китайським військовим, які в цей час звільнять Сибір від Росії, а також побачити, як палає Москва.

"Але будьмо реалістами. Мені здається, у нас недостатньо сил і ресурсів, щоб силоміць вибити Росію до кордонів 1991 року самостійно. Так, Росія зазнає дуже важких втрат і виснажена, але й ми трохи виснажені та не маємо нескінчених ресурсів й сили. Тому буде якась заморозка, мабуть, цього не уникнути", – констатував Кирило Сазонов.