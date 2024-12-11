Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що в Кремлі зараз тривають активні дискусії. Ймовірно, росіяни вже обдумують, як підуть на компроміси.

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Росія готується до компромісів

За словами керівника Центру, Наришкін – відносно нова медійна людина в інформаційному просторі Кремля. За останні кілька років він зараз вдруге з'явився у російських медіа та ніколи не відігравав важливу роль.

Чому дістали Наришкіна? Бо Лавров загубився зі своїм інтерв'ю Карлсону. Глава російської розвідки підтверджує ще одну деталь, про те, що, нібито, цілі так званої "сво" досягнуті, в такий спосіб готуючи населення до її завершення,

– наголосив Клочок.

Після контакту Трампа та Путіна Кремль тепер отримує повідомлення про те, як може закінчитись війна проти України. Через це в Кремлі триває активна дискусія.

Хоч якби окупаційні війська та російський диктатор не хотіли досягати стратегічних цілей на полі бою, вони мають лише тактичні переваги. Саме їх Кремль намагається в інформаційній площині піднести для росіян у вигляді успіхів.

Цікаво! Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко поділився інформацією щодо тез для російських воєнкорів. Вони повинні розповідати, що "війна пройшла значно краще, ніж могло бути. Зараз не витягнули, але треба готуватися до так званого реваншу”.

Керівник Центру звернув увагу на важливу деталь – у своїй заяві Наришкін не вказав ніякі вимоги щодо завершення війни, що є дуже показовим. Це може бути відповіддю на пропозиції та ініціативи, які зараз надходять до Росії дипломатичними шляхами.

Це означає, що зараз є вже думки в Росії, що треба буде йти на компроміси зі США

– підкреслив він.

Клочок додав, що для Трампа російсько-українська війна є одним з найголовніших пунктів зовнішньої політики, але припинення її йому підходить у будь-якому форматі.

До слова, в Парижі 7 грудня відбулася знакова зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, новообраним президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони попередньо обговорили, як можуть відбутися перші переговори, хоча процес, який залучатиме Путіна, пов'язаний із труднощами.