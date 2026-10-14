Киев пригласил специальных представителей Трампа на встречу в Европе, – источники

Украинские переговорщики предложили представителям президента США Стиву Виткоффу и Джареду Кушнеру встретиться в ближайшие дни. Дипломаты в настоящее время согласовывают место проведения переговоров.

Об этом сообщили источники 24 Канала.

Состоятся ли переговоры между Украиной и США?

Изначально Киев выдвинул предложение организовать переговоры в Брюсселе, где в эти дни запланировано заседание Европейского совета. Там, вероятно, будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Виткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров,

– сообщили источники.

Однако, по их данным, американская сторона не выразила желания проводить встречу в столице Бельгии. В связи с этим переговорщики рассматривают варианты других городов для встречи.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал не делать поспешных выводов касательно отношений с США. По его словам, на этот раз сработает такой же сдержанный подход, как и после обострения отношений в 2025 году, когда Украина заняла сдержанную позицию.

К слову, представители Дональда Трампа признали, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности договариваться о завершении войны. Источник Reuters сообщил, что Россия готова согласиться вернуться к переговорам только при условии, что получит контроль над оставшимися 11% территории Донбасса.