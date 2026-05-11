Не переговоры завершат войну: американский журналист назвал главную ошибку Трампа в отношении России

В США снова заговорили о возможном выходе из переговорного процесса по войне России против Украины. Это поставило новый вопрос: действительно ли сам формат переговоров способен хоть как-то повлиять на ход войны.

Американский журналист и историк Дэвид Саттер в эфире 24 Канала объяснил, почему сама постановка этого вопроса является ошибочной. По его мнению, главная проблема в том, что в Вашингтоне пытаются возложить на переговоры то, чего они сами по себе дать не могут.

Переговоры не завершат войну

После заявлений в США о возможном выходе из переговорного процесса встал вопрос, изменит ли это что-то для Путина.

Напомним! 18 апреля Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из переговоров о мирном соглашении в войне России против Украины, если одна из сторон начнет серьезно усложнять процесс. В то же время он сказал, что Вашингтон хочет как можно быстрее завершить эти переговоры и до сих пор видит хорошие шансы на положительный результат.

По мнению Саттера, сама логика здесь ошибочна, потому что Кремль и без того не показал ничего продуктивного в этих контактах, а ставка на переговоры как на главный инструмент только подменяет реальное содержание войны. Он отметил, что такие конфликты не завершаются за столом переговоров. Переговоры могут лишь зафиксировать итог, который формируется не дипломатическими жестами, а соотношением сил и ситуацией на фронте.

Это типичная американская ошибка – думать, что они могут что-то решить. Такие конфликты не решаются на переговорах,

– сказал Саттер.

По его словам, результат решается не в кабинетах, а там, где Украина сдерживает Россию и где формируется настоящий баланс сил.

Почему США не могут подменить помощь переговорами?

Саттер считает, что в этой истории проблема не только в самих переговорах, но и в том, как Вашингтон пытается ими заменить собственную роль в войне. По его словам, для Соединенных Штатов речь идет не о техническом посредничестве между двумя сторонами, а об ответственности перед страной, которая стала жертвой агрессии.

Переговоры – это какая-то странная замена выполнению ответственности Америки в этом конфликте,

– подчеркнул Саттер.

Эту ответственность он прямо связывает с поддержкой Украины независимо от того, как продвигаются или не продвигаются дипломатические контакты.

К слову! 5 мая Марко Рубио провел телефонный разговор с Сергеем Лавровым, во время которого они обсудили войну России против Украины, Иран и двусторонние отношения. В США заявили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны, тогда как в России подали разговор как "сверку часов" и отдельно тему войны не выделили.

Для него это вопрос не тактики, а базового принципа: если агрессию не сдерживать, а право не защищать, разрушается сам порядок, на который Соединенные Штаты привыкли опираться.

Украина – это жертва агрессии. Мы защищаем мир, где превалирует не агрессия, а наоборот закон,

– подчеркнул американский журналист.

Поэтому, по его мнению, угрозы выйти из переговорного процесса мало что означают сами по себе. Без реальной поддержки Украины такие заявления не меняют ни логику войны, ни расчеты Кремля, потому что переговоры не могут заменить действий, от которых зависит ситуация на поле боя.

Что известно о возможном выходе США из переговоров?

18 апреля Марко Рубио заявил, что США могут выйти из переговоров о завершении войны, если в ближайшие дни не будет никакого прогресса. Впоследствии это подтвердил и Дональд Трамп, а политолог Вадим Денисенко предположил, что такой сценарий не обязательно ухудшит позиции Украины, потому что Россия тогда может забыть об уступках, а военная помощь, запланирована еще при Джо Байдене, может сохраниться.

18 апреля в Кремле в ответ заявили о "определенный прогресс" в переговорах и связали его с так называемым "энергетическим перемирием". Там также сказали, что Путин не давал новых указаний о продлении моратория на удары по энергообъектам, и снова обвинили Украину, хотя Россия за месяц осуществила более 30 атак на украинскую энергетику.

10 мая помощник Путина Юрий Ушаков повторил, что переговоры о завершении войны возможны только после полного вывода украинских войск из Донбасса. В Москве также заявили, что рассчитывают на новые контакты со спецпредставителями Дональда Трампа, хотя их визит в Киев до сих пор не состоялся на фоне отсутствия прогресса в переговорах.