ЕС предложит рамки переговоров о вступлении Украины: в Bloomberg сообщили, когда это произойдет

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровски заявил, что Европейский Союз планирует предложить рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС в скором времени. По его словам, это произойдет уже на следующей неделе.

Недавно стало известно, что Украина выполнила четыре дополнительные рекомендации Еврокомиссии, которые были необходимы, чтобы начать переговоры о вступлении. Наше государство сообщило о своих достижениях Еврокомиссии. Сейчас Киев ждет соответствующего решения и действий со стороны Евросоюза.

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Шмыгаль встретился с вице-президентом Европейской комиссии

По словам премьер-министра, Украина быстро движется к членству в ЕС. Наше государство ожидает переговорную рамку со стороны Еврокомиссии уже в этом месяце.

Благодарны европейским лидерам за исторические решения по интеграции Украины в ЕС. Благодарны за поддержку и солидарность,

– добавил украинский премьер.

Уже есть хороший прогресс

В пятницу, 8 марта, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис во время пресс-конференции с Денисом Шмыгалем заявил, что Украина до сих пор не выполнила все условия.

Впрочем, по мнению членов Еврокомиссии, по состоянию на сейчас уже "есть очень хороший прогресс".

Уже есть очень хороший прогресс, поэтому это не должно создать никаких существенных задержек,

– заявил Домбровскис.

Он также отметил, что исполнительная власть ЕС будет рекомендовать государствам-членам начинать принятие рамочного соглашения после того, как Украина выполнит все оставшиеся условия.

Переговорные рамки устанавливают руководящие принципы и принципы переговоров о вступлении, и Европейский Совет представит их в начале переговоров. Европейская комиссия также начала всесторонний анализ соответствия украинского законодательства законодательству ЕС.

ЕС поставил перед Киевом ряд задач в таких сферах, как судебная реформа, лоббирование и права меньшинств. Украинский парламент принял некоторые из необходимых законов, хотя есть еще несколько нерешенных вопросов, которые необходимо урегулировать.

Что известно о главных условиях

Вероятно, Еврокомиссия будет рекомендовать Европейскому совету начать переговоры о вступлении, после того как Украина: