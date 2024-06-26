Орбан недоволен от начала переговоров по вступлению Украины в ЕС: Макрон хочет убедить его
Источник:Zeit
Эммануэль Макрон хочет убедить Виктора Орбана в важности поддержки Украины странами ЕС. Это происходит на фоне того, что глава венгерского правительства не в восторге от начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.
Личная встреча французского и венгерского руководителей должна состояться уже 26 июня. Политики проведут свой разговор в Париже.
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Макрон хочет убедить Орбана в поддержке Украины
Журналисты Zeit рассказали, что венгерский премьер-министр Орбан, известный своим нежеланием помогать Украине, посетит Париж в связи с предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС. Эту информацию подтвердили в Елисейском дворце. Встреча между двумя лидерами запланирована накануне следующего саммита ЕС, который состоится 27 июня.
В то же время Орбан уже успел раскритиковать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, которые начались 25 июня в Люксембурге. Глава венгерского правительства сказал журналистам, что его страна "не согласна с этим процессом вступления", но пообещал не блокировать его. По мнению Орбана, старт переговоров является "чисто политически мотивированным процессом".
В своем заявлении Орбан отметил необходимость тщательного изучения потенциальных последствий принятия в Европейский Союз страны, которая находится в состоянии войны и "имеет нечеткие границы". Орбан выразил особое беспокойство относительно влияния на сельское хозяйство ЕС, если страна со значительным сельскохозяйственным потенциалом, как Украина, присоединится к союзу.
ЕС начал переговоры о вступлении Украины
- В Люксембурге 25 июня стартовали переговоры между делегациями Европейского Союза и Украины о вступлении нашего государства. Далее Украина должна открыть и закрыть 35 переговорных разделов, которые состоят из шести тематических кластеров.
- Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, которая представляет на переговорах ЕС, также представила переговорные рамки для Украины по вступлению в ЕС. Бельгийский дипломат отметила, что Украине нужно будет полностью принять и продолжить внедрение реформ в своем государстве.
- В то же время Владимир Зеленский назвал этот день историческим. Президент подчеркнул, что Украина станет полноправным членом ЕС, а вопрос теперь в технической работе Украины с Евросоюзом.