Орбан недоволен от начала переговоров по вступлению Украины в ЕС: Макрон хочет убедить его

Эммануэль Макрон хочет убедить Виктора Орбана в важности поддержки Украины странами ЕС. Это происходит на фоне того, что глава венгерского правительства не в восторге от начала переговоров о вступлении нашего государства в Евросоюз.

Личная встреча французского и венгерского руководителей должна состояться уже 26 июня. Политики проведут свой разговор в Париже.

К теме Процесс будет требовательным: как в Люксембурге начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

Макрон хочет убедить Орбана в поддержке Украины

Журналисты Zeit рассказали, что венгерский премьер-министр Орбан, известный своим нежеланием помогать Украине, посетит Париж в связи с предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС. Эту информацию подтвердили в Елисейском дворце. Встреча между двумя лидерами запланирована накануне следующего саммита ЕС, который состоится 27 июня.

В то же время Орбан уже успел раскритиковать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, которые начались 25 июня в Люксембурге. Глава венгерского правительства сказал журналистам, что его страна "не согласна с этим процессом вступления", но пообещал не блокировать его. По мнению Орбана, старт переговоров является "чисто политически мотивированным процессом".

В своем заявлении Орбан отметил необходимость тщательного изучения потенциальных последствий принятия в Европейский Союз страны, которая находится в состоянии войны и "имеет нечеткие границы". Орбан выразил особое беспокойство относительно влияния на сельское хозяйство ЕС, если страна со значительным сельскохозяйственным потенциалом, как Украина, присоединится к союзу.

ЕС начал переговоры о вступлении Украины