Вступление Украины в ЕС: Кулеба объяснил, почему Орбан не заблокировал переговоры

Виктор Орбан не заблокировал переговоры по вступлению Украины в ЕС. Дмитрий Кулеба объяснил, как удалось убедить венгерского премьера.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что последнее заседание Европейского совета показало, что механизмы для ограничения деструктивного влияния Виктора Орбана на европейские амбиции Украины есть. По словам главы МИД, наши дипломаты понимают, как пользоваться этими механизмами. Об этом он сказал на мероприятии "Украина и мир впереди 2024 года".

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Как удалось уговорить Орбана

Кулеба назвал уговоры главы правительства Венгрии чрезвычайно сложной задачей. По его словам, на всех уровнях велась работа и мобилизация любых факторов влияния на Будапешт.

Во-первых, был проведен тщательный анализ, кто имеет реальное влияние на Венгрию в Европе. Намеренно не говорю лично на Виктора Орбана. …И с этими людьми были проведены разговоры… И вторая была задача – ко всем участникам саммита, то есть ко всем президентам, премьер-министрам Европы, участвовавшим в саммите, на уровне президента или на моем уровне, через министров иностранных дел, была доведена одна просьба – не нужно тихо поддерживать Украину… Вы должны все за этими закрытыми дверьми активно защищать принятие решения об открытии переговоров,

– объяснил он.

Министр заявил, что когда венгерский премьер-министр пришел на заседание Европейского совета, то увидел, что все не просто молчат, а открыто поддерживают решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. А сам Орбан осознал, что он был единственным, кто тогда выступал против этих переговоров.

Это создало совсем иную ситуацию. Потом, когда он (Орбан – 24 Канал) вышел из зала, он сказал даже в публичной коммуникации, что если все 26 хотят принять это решение, то пусть принимают. И это было изменение коренное для этого его ощущения изоляции,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что командная работа со стороны Украины позволила команде Европы принять это историческое решение. По его словам, из новостей можно было увидеть, кто именно включился в переговоры с главой венгерского правительства и кто что делал.

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