Список из 11 пунктов: Венгрия выдвинула свои условия для Украины относительно прав нацменьшинств

Венгерское правительство считает, что сейчас Украина "очень далека от того, чтобы соответствовать критериям вступления". Будапешт ожидает, что Киев выполнит необходимые условия по обеспечению прав нацменьшинств.

Об этом сообщил министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока перед заседанием Совета ЕС по общим делам, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Останутся три шага, – Кулеба сказал, с чего начнутся переговоры с ЕС

Условия по вступлению Украины

По словам Боки, сейчас проводится скрининг украинского законодательства, поэтому министру "трудно сказать, на каком этапе находится Украина".

С того, что я вижу здесь, пока мы разговариваем, они очень далеки от того, чтобы соответствовать критериям вступления,

– сказал Янош Бока.

Он ожидает, что Украина обязуется принять план действий, как это и предусмотрено во время в переговорных рамках, в том числе и по улучшению прав нацменьшинств. Со своей стороны Венгрия подготовила список из 11 пунктов с пометкой вопросов, которые еще стоит решить.

"Мы ожидаем, что украинская власть будет решать эти вопросы в сотрудничестве с представителями меньшинств в конструктивный способ. (...) Важнейшим вопросом является структура институтов меньшинств, в частности культурных и образовательных, и то, что характер этих институтов должен быть сохранен, как это было до 2015 года", – сказал министр.

Переговоры о вступлении

Отметим, что 25 июня Еврокомиссия официально сообщила о начале переговоров с Украиной и Молдовой. Ранее была утверждена переговорная рамка. Руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила страны и указала, что нашу страну ждет сложный путь, однако полон возможностей.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 15:30 по киевскому времени. На конференции ЕС представит Украине общие рамки переговоров. Это даст формальный старт переговорам, а сами по себе переговоры по сути начнутся с открытием переговорных разделов.