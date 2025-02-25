После США Макрон встретился с Зеленским и Стармером: важные моменты переговоров

После визита в США Макрон обсудил с Зеленским и Стармером мир в Украине. Он заявил о решимости поддерживать Украину, но деталей не раскрыл.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсети "Х". Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с британским премьер-министром Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским после своего визита в США.

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Мир в Украине на повестке дня

По его словам, Франция готова работать ради мира в Украине.

Мы полны решимости работать ради прочного и длительного мира в Украине,

– написал Макрон.

Однако никаких конкретных деталей относительно содержания переговоров Макрон не раскрыл. Известно лишь, что разговоры состоялись после его встреч в США, где он обсуждал вопросы поддержки Украины и международной безопасности.

К слову, Франция и Великобритания могут отправить войска в Украину в рамках новой инициативы по безопасности из-за отсутствия консенсуса относительно вступления Украины в НАТО.

Макрон отметил необходимость переговоров с США, союзниками и Украиной для определения действенных гарантий безопасности и поддержки сильной армии численностью около 800 000 военных.

Французские и британские войска могут быть размещены в Украине для поддержания мира, но не для непосредственного столкновения, согласно определенным договорам.