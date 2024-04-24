Были ли прямые переговоры с Россией по возвращению детей: Лубинец четко ответил

Так называемый российский детский омбудсмен Львова-Белова заявила, что Россия и Украина якобы впервые провели очные переговоры по обмену детей при посредничестве Катара. В то же время Дмитрий Лубинец опроверг эти заявления.

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что все переговоры с Москвой происходят только с помощью посредников. Никаких прямых обсуждений с Россией нет.

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Переговоров с Россией нет

Омбудсмен с рабочим визитом прибыл в Катар. Во время встречи поднимался вопрос возвращения домой украинских гражданских, которых незаконно удерживает Россия и военнопленных. В то же время Украина не проводит никаких прямых переговоров с Кремлем.

Возвращение украинских детей и переговоры с Россией происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов. Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило,

– заявил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека рассказал, что встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатер. Он отметил, что Катар, который выступает ведущим посредником, организовал Программу Оздоровления и Восстановления для семей, которым удалось воссоединиться.

Украина приветствует то, что Катар стремится не только оказать помощь в воссоединении семей, но и улучшить их благосостояние всеми возможными способами, в том числе и в вопросе оздоровления,

– рассказал омбудсмен.

Как отметил Лубинец, вышеупомянутая Программа включает медицинский осмотр, психосоциальную поддержку, а также знакомство с Катаром и культурой этой страны.

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