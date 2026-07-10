Впрочем, следует понимать, что переговоры Трампа и Путина ведутся уже не один год. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что до сих пор они кардинально не влияли на ситуацию.

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Действительно ли США готовы оказывать давление на Россию?

"Позиция Трампа изменилась после того, как усилились атаки на Кремль, а Путин постоянно выдвигал завышенные требования к Вашингтону относительно достижения мирного соглашения. Эти требования не воспринимались ни в Америке, ни в Украине", – подчеркнул Валерий Клочок.

Пока не стоит думать, что у США есть способы мгновенного силового давления на Путина. К сожалению, их мало. Силовое давление может оказывать исключительно украинская армия, если у нее будут соответствующие средства. Прежде всего это дальнобойные ракеты.

Еще одним фактором давления на Россию может стать помощь Украине. Впрочем, вряд ли мы получим бесплатное оружие. Точно известно, что останутся разведданные, которые помогают нам наносить удары вглубь территории России.

Почему Трамп изменил позицию в переговорах: смотрите видео

"На фоне приостановки переговорного процесса с Тегераном Трамп может уделить больше внимания Украине и России. Конечно, переговорная позиция Украины также изменилась. Это признает и сам Трамп. Я убежден, что в разговоре с Путиным он скажет о том, что у России нет колоссальных прорывов на фронте", – подчеркнул Валерий Клочок.

Скорее всего, Трамп будет настойчиво рекомендовать Путину остановиться на линии фронта. Возможно, он предложит еще какие-то варианты, и переговоры в конце концов возобновятся.

Закроет ли Трамп небо над Украиной?

Президент США также заявил, что может закрыть небо над Украиной, но на самом деле это маловероятно. Прежде всего причина в том, что у него нет столько ракет для Patriot.

Если каждую ночь прилетает условно 29–30 баллистических ракет, то для того, чтобы их сбить, нужно как минимум по две ракеты на одну цель. Это на одну атаку. А россияне производят свои ракеты довольно быстро,

– пояснил аналитик.

Единственное, что действительно станет сдерживающим фактором для Кремля, – это заявление Трампа о передаче лицензии на ракеты. Однако до сих пор неясно, как будет выглядеть этот процесс, когда лицензию передадут. Ведь одно дело – это слова Трампа, а другое – реальность.

Я не вижу, чтобы Трамп полностью погрузился в переговорный процесс. Он действительно будет следить за тем, как разворачиваются события на поле боя, какова динамика войны. И когда ВСУ дожмут Россию, можно будет выйти на решение о замораживании,

– добавил Клочок.

Но вряд ли именно сейчас настал этот момент. Ведь Россия не проиграет войну мгновенно. Она действительно может оказывать сопротивление, и у нее довольно мощная система противовоздушной обороны.

Паритет в дронах между нами есть, но не в ракетах. Именно поэтому гарантий безопасности в воздухе Трамп не даст. Единственное, что он может повлиять на воздушное перемирие, то есть на прекращение взаимных ударов с воздуха. Но согласится ли Путин на такие идеи, тоже неизвестно.