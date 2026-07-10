Втім варто розуміти, що розмови Трампа і Путіна відбуваються вже не один рік. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що дотепер вони кардинально не впливали на ситуацію.

Дивіться також Зустріч Зеленського та Трампа в Анкарі: повна стенограма розмови лідерів України та США

Чи справді США готові тиснути на Росію?

"Позиція Трампа змінилася після того, як посилилися атаки на Кремль, а Путін постійно виставляв завищені вимоги до Вашингтона щодо досягнення мирної угоди. Ці вимоги не сприймали ні в Америці, ні в Україні", – наголосив Валерій Клочок.

Наразі не варто думати, що США мають способи миттєвого силового тиску на Путіна. На жаль, їх мало. Силовий тиск може здійснювати виключно українська армія, якщо в неї будуть відповідні засоби. Насамперед це далекобійні ракети.

Ще одним фактором тиску на Росію може бути допомога Україні. Втім навряд чи ми отримаємо безкоштовну зброю. Точно відомо, що залишаться розвіддані, які допомагають нам бити вглиб території Росії.

Чому Трамп змінив позицію у переговорах: дивіться відео

"На тлі призупинення переговорного процесу з Тегераном Трамп може більше уваги звернути на Україну та Росію. Звісно переговорна позиція України також змінилася. Це визнає і сам Трамп. Я переконаний, що в розмові з Путіним він скаже про те, що у Росії немає колосальних просувань на фронті", – підкреслив Валерій Клочок.

Скоріш за все, Трамп наполегливо рекомендуватиме Путіну зупинитись на лінії фронту. Можливо, він запропонує ще якісь варіанти й переговори врешті відновляться.

Чи закриє Трамп небо над Україною?

Президент США також заявив, що може закрити небо над Україною, але насправді це малоймовірно. Насамперед причина в тому, що він не має стільки ракет до Patriot.

Якщо щоночі прилітає умовно 29 – 30 балістичних ракет, то для того, щоб їх збити, треба щонайменше по дві ракети на одну ціль. Це на одну атаку. А росіяни виробляють свої ракети доволі швидко,

– пояснив аналітик.

Єдине, що дійсно буде фактором стримування для Кремля – це заява Трампа про передачу ліцензії на ракети. Проте досі не зрозуміло, як виглядатиме цей процес, коли ліцензію передадуть. Адже одна справа – це слова Трампа, а інша – реальність.

Я не бачу, що Трамп повністю зануриться у переговорний процес. Він справді буде стежити за тим, як розгортаються події на полі бою, якою є динаміка у війні. І коли ЗСУ дотиснуть Росію, можна бути вийти на рішення про замороження,

– додав Клочок.

Але навряд чи саме зараз настав цей момент. Адже Росія не програє війну миттєво. Вона справді може чинити спротив, і в неї доволі потужна система протиповітряної оборони.

Паритетність у дронах між нами є, але не у ракетах. Саме тому гарантій безпеки щодо повітря Трамп не дасть. Єдине, що він може вплинути на повітряне перемир'я, тобто зупинку взаємних ударів з повітря. Але чи пристане Путін на такі ідеї, теж невідомо.