Какие 2 фундаментальные ошибки допускает Трамп

В США продолжается серьезная борьба за то, кто будет иметь ключевое влияние на новоизбранного президента. Впрочем Дональд Трамп может пойти на шаги, которые являются неприемлемыми и не помогут урегулировать войну в Украине.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что сейчас могут продолжаться переговоры по "замораживанию" войны. Этот процесс сравнивают с корейским конфликтом и ожидают, какими будут решения Дональда Трампа.

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Ключевые ошибки Трампа

Под влиянием своего окружения или из-за собственных комплексов новоизбранный президент уже допустил несколько фундаментальных ошибок. По мнению Пионтковского, первая ошибка заключается в неправильном подходе к переговорному процессу.

Он не выступает стороной конфликта. Во времена корейской войны Соединенные Штаты были недвусмысленным союзником Кореи и выступали на ее стороне,

– отметил российский публицист из США.

Главная задача во время "замораживания" войны – гарантировать безопасность для остальной части страны. Возвращаясь к событиям 50-х годов прошлого века, мы знаем, что тогда никто не начинал переговоров с коммунистами, с Иосифом Сталиным. С ними не обсуждали условия безопасности для Южной Кореи.

Соединенные Штаты самостоятельно гарантировали безопасность этой стране, были подписаны соглашения о взаимной обороне, а также оставлен специальный военный корпус американских военных, которые находились на территории Южной Кореи. Они остаются там до сих пор. Такой сценарий помог установить безопасность.

Вторая ошибка Трампа в том, что он этого не делает в Украине, а наоборот начал обсуждать условия безопасности с Путиным. Мы слышали от американских политиков различные сценарии завершения войны, но все они начинаются с условий, которые возлагают на Украину,

– отметил Андрей Пионтковский.

Сейчас ключевой темой для разговора должно быть количество оружия, техники, западные войска, которые надо предоставить. Ни в коем случае переговоры не могут начинаться с требований к Киеву. Ведь это только вдохновляет Путина и дает ему надежду, что он сможет уничтожить украинское государство, если не военным путем, потому что это ему не удалось, то другим способом.