Это вызовет крах режима: как Трамп может надавить на Россию

Команда Дональда Трампа может прорабатывать различные сценарии переговоров с Россией, которые будут зависеть от поведения страны-агрессора. Например, не стоит исключать уменьшение санкционного давления.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Саакян, отметив, что этот вариант возможен, если Владимир Путин проявит конструктивное поведение. Зато если уступок, которых ожидают США, не будет, тогда давление на Кремль усилят.

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Россию ждет крах

Понятно, что Трамп будет вести переговоры с позиции силы. Он не хочет передела мира, а лишь пытается повысить значение Соединенных Штатов, а для этого как раз нужны решительные шаги.

Трамп не может позволить себе второй Афганистан. Если Украина потерпит поражение – это ударит по стране. У нас с Америкой разное представление о том, что такое победа. Но поражение нашего государства, однозначно, станет поражением Соединенных Штатов,

– подчеркнул политолог.

Если Трамп покажет слабость перед Путиным, то потом не сможет о чем-то договариваться, например, с Китаем или с другими странами на глобальном рынке. Ведь это возможно только тогда, когда новый президент выглядит сильным. В противном случае ничего не удастся.

"Я уверен, что рычаг "кнута" будет значительно больше, чем "пряника". Россия не пойдет на большинство уступок, которых требуют США. Ведь это вызовет крах режима. Поэтому сейчас главное запастись терпением и продержаться несколько месяцев, пока Трамп будет вести "игру" поднятия ставок и заявлений", – подчеркнул Олег Саакян.