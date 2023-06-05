Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он добавил, что в Кремле больше боятся своего народа, чем украинцев.

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Гибридная стратегия

По мнению политолога, Украина разворачивает на территории Белгородской области то, что Россия пыталась сделать в Донбассе. В то же время украинское руководство делает вид, что ничего нет и не происходит.

Против России применяют ее стратегию, которую она (Россия – 24 Канал) использовала последние 400 – 500 лет, и благодаря которой превратились в такое огромное государство,

– отметил Загородний.

Важно! Бойцы РДК и легиона "Свобода России" заявили, что операция на территории Белгородской области проходит вне зависимости от Украины. Наше государство не будет нападать на чужие территории, а продолжит освобождать оккупированных врагом и уничтожать российских оккупантов.

У россиян настоящий шок, и они теперь не знают, что им делать. Панику не могут скрыть даже главные пропагандисты Кремля. Например, заявление Михаила Подоляка о том, что российскую границу пересекли люди, купившие оружие в военторге, вызвало настоящую истерику у Ольги Скабеевой.

Обратите внимание! Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на события, происходящие в Белгородской области. По его мнению, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.

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Боятся своих

Основная проблема россиян и России состоит в том, что они боятся дать людям оружие, ведь российское руководство боится своего народа больше, чем украинцев.

Губернатор Белгородщины оказался в интересном положении. Теперь все губернаторы по России увидели, что такое центр, который может просто в любой момент бросить на произвол судьбы и не будет помогать.

"Иди, общайся с гражданами России, которые воюют против путинского режима. Это и есть настоящая оппозиция режиму, а не такая карточная как Навальный, Ходорковский и другие", – сказал политолог.

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