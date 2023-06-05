Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він додав, що у Кремлі більше бояться свого народу, ніж українців.

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Гібридна стратегія

На думку політолога, Україна розгортає на території Бєлгородської області те, що Росія намагалася зробити на Донбасі. Водночас українське керівництво вдає, що нічого немає й не відбувається.

Проти Росії застосовують її ж стратегію, яку вона (Росія – 24 Канал) використовували останні 400 – 500 років, й завдяки якій перетворилися на таку величезну державу,

– зазначив Загородній.

Важливо! Бійці РДК та легіону "Свобода Росії" заявили, що операція на території Бєлгородської області проходить незалежно від України. Наша держава не нападатиме на чужі території, а продовжить звільняти окуповані ворогом та знищувати російських окупантів.

У росіян справжній шок й вони тепер не знають, що їм робити. Паніку не можуть приховати навіть головні пропагандисти Кремля. Наприклад, заява Михайла Подоляка про те, що російський кордон перетнули люди, які купили зброю у військторгу, викликали справжню істерику в Ольги Скабєєвої.

Зверніть увагу! Радник глави ОП Михайло Подоляк відреагував на події, що відбуваються у Бєлгородській області. На його думку, єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.

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Бояться своїх

Основна проблема росіян і Росії у тому, що вони бояться дати людям зброю, адже російське керівництво боїться свого народу більше ніж українців.

Губернатор Бєлгородщини опинився у цікавому становищі. Тепер всі губернатори по Росії побачили, що таке центр, який може просто у будь-який момент кинути напризволяще і не буде допомагати.

"Іди, спілкуйся з громадянами Росії, які воюють проти путінського режиму. Це і є справжня опозиція режиму, а не така карткова як Навальний, Ходорковський та інші", – сказав політолог.

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