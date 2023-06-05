Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. Він додав, що у Кремлі більше бояться свого народу, ніж українців.
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Гібридна стратегія
На думку політолога, Україна розгортає на території Бєлгородської області те, що Росія намагалася зробити на Донбасі. Водночас українське керівництво вдає, що нічого немає й не відбувається.
Проти Росії застосовують її ж стратегію, яку вона (Росія – 24 Канал) використовували останні 400 – 500 років, й завдяки якій перетворилися на таку величезну державу,
– зазначив Загородній.
У росіян справжній шок й вони тепер не знають, що їм робити. Паніку не можуть приховати навіть головні пропагандисти Кремля. Наприклад, заява Михайла Подоляка про те, що російський кордон перетнули люди, які купили зброю у військторгу, викликали справжню істерику в Ольги Скабєєвої.
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Бояться своїх
Основна проблема росіян і Росії у тому, що вони бояться дати людям зброю, адже російське керівництво боїться свого народу більше ніж українців.
Губернатор Бєлгородщини опинився у цікавому становищі. Тепер всі губернатори по Росії побачили, що таке центр, який може просто у будь-який момент кинути напризволяще і не буде допомагати.
"Іди, спілкуйся з громадянами Росії, які воюють проти путінського режиму. Це і є справжня опозиція режиму, а не така карткова як Навальний, Ходорковський та інші", – сказав політолог.
Що відомо про рейди Російських добровольців на Бєлгородщині
- Бійці РДК та ЛСР 1 червня розпочали другу фазу своєї операції у Бєлгородській області. Російські добровольці мають намір закріпитися на звільнених територіях.
- Американські ЗМІ пишуть, що Владімір Путін спробує використати події в Бєлгородській області, як привід для нарощування атак на Україну. Київ неодноразово наголошував, що Україна непричетна до подій, які відбуваються на території Росії.
- Аналітики ISW вважають, що реакція керівництва Росії на операцію добровольців свідчить про те, що в російському інформаційному просторі зберігається "підвищена тривога" щодо війни в Україні.