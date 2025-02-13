После разговора Трампа с Путиным: в ЦПД объяснили, какую тактику могли выбрать США

Накануне президент США поговорил с российским диктатором. После Трамп позвонил Зеленскому. Руководитель Центра противодействия дезинформации отметил, то, что сейчас делают США – стратегическая неопределенность в дипломатии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Коваленко.

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Руководитель ЦПД отметил, то, что сейчас делают Соединенные Штаты – это стратегическая неопределенность в дипломатии. Добавил, это сознательный подход, при котором государство избегает четко определенных позиций по определенным вопросам. Делает это, чтобы сохранить гибкость, удержать инициативу и влиять на поведение других акторов.

Это позволяет создавать пространство для маневра, предотвращать предсказуемость действий и заставлять оппонента учитывать различные сценарии. Такой подход может быть полезным в сдерживании противника, поддержании стратегического баланса или формировании коалиций,

– объяснил Коваленко.

Подчеркнул, идет очень сложная стратегическая игра. Не стоит забывать, что Соединенные Штаты противостоят и России, и Китаю.

"Украина же есть в сфере стратегических интересов США", – отметил руководитель ЦПД.