"Путину придется пойти на переговоры": кто и какие сигналы посылает России о завершении войны

России не выгодна долгая война с Украиной, более того, украинцы показали, что продолжат бороться до конца. За 2,5 года полномасштабного вторжения Путину так и не удалось захватить Украину, поэтому, вероятно, он будет вынужден пойти на переговоры.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил экономист, ассоциированный ученый программы "Россия и Евразия" в Королевском институте международных отношений и советник компании BlueBay Asset Management Тимоти Эш, добавив, что Путину уже посылают сигналы о завершении войны. Кто и какие именно сигналы посылает России – читайте далее в материале.

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Как Европа может успокоить Трампа относительно помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского, в частности сказал, что он отказывается заключать соглашение с Россией. Дональд Трамп заявил, что любая сделка с Россией, даже худшая, была бы лучше текущей ситуации в Украине. Расстроен ли Трамп из-за того, что президент Зеленский не сдает Украину Владимиру Путину?

Что ж, я не уверен, что бывший президент Трамп действительно много знает об Украине. Он не продемонстрировал особых знаний о России, Украине, аннексии Крыма, вторжении на Донбасс и, очевидно, о полномасштабном вторжении.

Трамп много говорит, его высказывания звучат эффектно, но им не хватает содержания. Я считаю, что Трамп – просто "пудель" Путина, он будет делать все, что ему скажет Путин. Такова реальность. Поэтому, думаю, Украина должна надеяться, что Трамп не победит в ноябре (на выборах в США – 24 Канал), поскольку это будет вызывать большие беспокойства относительно продолжения поддержки США в ее борьбе за защиту от российской агрессии.

Считаете ли вы эту новую риторику Дональда Трампа признаком того, что он хочет видеть победу в этой войне России, а не Украины?

Трамп любит дружить с автократами. Не знаю, что в нем такого, но он – социопат. Ему нравится, когда плохие парни хотят встретиться с ним и пожать ему руку: будь то Ким Чен Ын в Северной Корее, или ребята из стран Персидского залива, а теперь, конечно, и Путин в самой России.

Думаю, что одной из проблем для Украины является то, что Трамп много говорит о расходах на поддержку Украины. Имею в виду, что эти суммы не составляют 200 или 300 миллиардов долларов, как утверждал Трамп. Это больше похоже на 75 миллиардов евро поддержки, и на самом деле Европа дала больше.

Но вопрос в том, если Трамп выиграет, действительно ли он прекратит поддержку? Ведь большая часть тех денег, поступающих из США для поддержки Украины, на самом деле остается в США. Эти деньги идут на покупку американского оружия у компаний из штатов, которые являются красными штатами, то есть республиканскими.

Итак, в конце концов, США значительно выигрывают от этой войны благодаря продаже оружия, как Украине, так и европейским странам, которые покупают гораздо больше оружия из-за угрозы со стороны России. США имеют большую выгоду от этого. Так что, в любом случае, посмотрим, что сделает Трамп, если выиграет выборы.

Считаете ли вы, что республиканцы и Дональд Трамп понимают, что это также выгодно для американской оборонной промышленности? Президент Зеленский посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, но этот визит вызвал много странных заявлений от Трампа и его окружения. Какова ваша реакция на это?

В конечном счете, кажется, что большинство членов Конгресса поддерживают Украину на двухпартийной основе. Мы это увидели, когда приняли 61 миллиард долларов. Думаю, что американские политики в принципе понимают, что Россия является угрозой для Украины, и, как я уже упоминал, США это выгодно благодаря увеличению продажи оружия для своих крупных оборонных промышленностей.

Вы упомянули, что интересно, о шуме вокруг визита Зеленского в Скрентон в Пенсильвании. Он посетил завод по производству боеприпасов 155-го калибра. Интересно, что спикер и республиканец Майк Джонсон не упомянул о том, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан активно выражал свою поддержку Дональду Трампу и был очень партийным в этом.

Орбан после июльского саммита НАТО в США, как я думаю, поехал к Трампу в Мар-а-Лаго для фотосессии. Так что Джонсон сам очень партийный в том, как он это подает.

Однако, в конце концов, рабочие места в США зависят от оборонных промышленностей, и я не уверен, что Штаты захотят продавать оружие России в будущем, поскольку это большой враг. Я считаю, более вероятно, что Европа станет большим рынком для продажи оборонной продукции США. Так что, думаю, администрации Трампа, если она снова придет к власти, придется очень внимательно продумать, как она будет действовать в этой ситуации.



Зеленский на заводе в Пенсильвании / Офис Президента

По вашему мнению, если Дональд Трамп решит остановить помощь Украине, что это будет означать для американской экономики и оборонной промышленности?

Оборонные промышленности США являются огромными, и эта война была для них чрезвычайно выгодной. Я считаю, что из 75 миллиардов евро поддержки от США Украине, вероятно, около 45 миллиардов евро, то есть две трети, пошли на продажу оружия. Эти деньги остаются в США, а это рабочие места.

Вероятнее всего, как вы видите, это все еще очень напряженные выборы. Конгресс США может быть разделенным. Мы также должны учесть промежуточные выборы, и многие из тех напряженных местных выборов в Конгрессе зависят от оборонных рабочих мест. Поэтому, думаю, что в конце концов Европа будет иметь рычаги влияния через продажи оружия.

И если Трамп откажется от поддержки Украины, думаю, многие европейские страны скажут, мол, почему мы должны покупать оружие у Трампа и США? Европейские закупки оборонной продукции в США являются огромными – сотни миллиардов долларов на контракты по оружию из Европы ежегодно.

Европа должна использовать свою силу. Она должна сказать Дональду Трампу, что если он не имеет таких же стратегических интересов, поддерживая Украину, тогда Европа обратится в другое место; построит свою собственную систему закупки оборонной продукции и будет покупать ее у других поставщиков, а не у США.

Почему Джонсон набросился на посла Украины в США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также требовал отставки украинского посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой. Недавно вы написали о том, что такое решение может только играть на пользу Путина. Как вы можете на это отреагировать?

Думаю, Оксана Маркарова прекрасно справилась с задачей. Она, пожалуй, была одним из лучших послов в США. Она была замечательным министром финансов и очень хорошо справлялась в Вашингтоне. И это о противодействии Путину. Так что это стало бы огромной ошибкой, если Джонсону удалось бы добиться устранения Маркаровой.

Но на самом деле Оксана Маркарова должна сказать: "я уйду в отставку, если венгерский посол также уйдет в отставку из-за влияния Венгрии на выборы в США, которое было значительно более непосредственным, чем все, что делала Украина".

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Имею в виду, что Виктор Орбан явно поддержал Трампа. Он четко сказал, что победа Трампа на этих выборах была бы лучшим результатом. Зеленский ничего подобного не говорил. Поэтому, как я уже сказал, Оксана Маркарова выполнила замечательную работу. Было бы очень обидно, если бы она была вынуждена уйти с этой должности.

Считаете ли вы это охотой на ведьм? И почему они решили атаковать нашего посла в США? Есть ли у вас свои оценки? Что вы думаете по этому поводу?

Я считаю, что это признак их отчаяния. Это показывает, что избирательная кампания очень напряженная. Трамп сейчас фактически находится в обороне.

Опросы общественного мнения указывают на преимущество Камалы Харрис. Она выигрывает в ключевых штатах, таких как Пенсильвания. С республиканской точки зрения, это похоже на то, что они идут на крайние меры. Мы видели это везде. Что касается вопроса иммиграции, Республиканская партия готова опуститься до любых низостей, чтобы выиграть эти выборы.

Идут серьезные переговоры по ударам вглубь России

Как вы оцениваете это гневное заявление республиканцев и их влияние на дискуссию о предоставлении разрешения Украине наносить удары вглубь России западным оружием? Может ли это изменить правила дискуссии и повлиять на большие обсуждения в Белом доме?

Я не уверен. Имею в виду, что, безусловно, администрация Джо Байдена очень осторожна в этом вопросе. В то же время даже если они согласятся разрешить Украине использовать западные ракеты для нанесения ударов вглубь России, то об этом вряд ли будет объявлено до выборов.

Путин сделал несколько заявлений по изменению ядерной доктрины. Знаете, в конце концов, не думаю, что он серьезно об этом говорил. Я не считаю, что он хочет прямой войны с НАТО, ведь он проиграл бы ее очень быстро. Применение ядерного оружия также разозлит китайцев, а Китай является чрезвычайно важным для поддержки экономики России в этой войне. Не думаю, что китайцы были особенно довольны его заявлениями, поэтому очевидно, что это деликатный вопрос.

Думаю, что за кулисами идут интенсивные переговоры. Очевидно, что многие европейские партнеры США лучше понимают Путина. Например, Великобритания, которая настаивала на том, что Украина должна иметь полную возможность использовать оружие, которое мы поставляем, любым способом, который считает нужным. Имею в виду, что мы слышали комментарии со стороны французов, скандинавских стран и тому подобных.

В конце концов, как и во всех других вопросах по поставкам оружия Украине, например, МиГ-29, HIMARS, F-16, танков Leopard, – Запад делает то, что должен сделать, но, к сожалению, делает это довольно поздно и с задержками. И, к сожалению, в результате это приводит к большим потерям для Украины. Но я думаю, что со временем решение будет принято.

Путину посылают сигналы о завершении войны

Какова ваша оценка текущего состояния экономики России, то есть ее экономики и финансовой системы?

Смотрите, единственным человеком, который знал, что война произойдет, был Путин. Такое решение принял Путин. Я бы сказал, он знал, что собирается сделать, еще много лет назад, поэтому укрепил оборону России, снизил зависимость экономики от долгов, нарастил валютные резервы – и это создало большую устойчивость. Поэтому когда Запад ввел санкции, он смог относительно легко их пережить.

Запад, вероятно, также сделал недостаточно – нужно вводить больше вторичных санкций. Многие страны получили выгоду и позволили России обойти санкции. Санкционные режимы – будь то Венесуэла, Ирак или Иран – могут выживать очень долго. То есть они, а особенно такие авторитарные режимы, как Россия, могут перенаправлять ресурсы с потребностей населения на оборону, поэтому их стойкость достаточно высокая.

Интересно, что сегодня на первой полосе Financial Times появилась статья о том, что Саудовская Аравия отказывается от удерживания цены 100 долларов за баррель и будет увеличивать добычу нефти. Это может привести к снижению цен на нефть, что станет серьезным ударом, если это сбудется.

Если мы вступаем в период значительно более низких цен на нефть, то это серьезно ударит по экономике России и ее способности продолжать вести эту войну. Возможно, это был сигнал от Саудовской Аравии Путину, мол, "завершай войну, пока цены на нефть еще относительно высокие, ведь они существенно снизятся, и ты окажешься в гораздо более сложной ситуации".

Какие основные негативные последствия западных санкций для российской экономики вы видите? Насколько они сейчас болезненны для Путина?

Думаю, недостаточно болезненны в реальности. Нам нужно делать больше и быть более агрессивными в отношении санкций. В конце концов, нам нужно уменьшить финансирование режима Путина, чтобы он не мог поддерживать эту войну. Поэтому я бы сказал нужно больше вторичных санкций.

Санкции в отношении Московской биржи, которые мы видели несколько месяцев назад, затрудняют России возможность осуществлять транзакции со странами, такими как Турция, государствами Персидского залива и Китаем. Последствия – это более низкие темпы роста и высокая инфляция. Кроме того, приходится принимать сложные решения, например, переходить от потребительских расходов к расходам на оборону.

В конце концов, чем дольше длится война, тем сложнее решения Кремлю придется принимать. И в результате уровень жизни в России будет снижен. России придется платить гораздо больше за импорт товаров, а экспортные цены будут гораздо ниже.

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Поэтому подсанкционные режимы могут жить долго. Это не значит, что у них положительные перспективы или хорошие экономические результаты, но, к сожалению, страны могут выживать достаточно длительное время.

Если война в Украине продлится еще некоторое время, когда российская экономика может начать разрушаться?

Это очень трудно спрогнозировать. Как я уже сказал, цены на нефть, вероятно, являются ключевыми. Если мы увидим существенное падение цен на нефть из-за этого шага Саудовской Аравии – мировой рост довольно слабый, экономика США замедляется, Федеральная резервная система вынуждена снижать ставки, а Китай находится в ужасной ситуации – перспективы цен на нефть и сырье не являются обнадеживающими, и это будет иметь значительное влияние на Россию. Это уменьшает доходы от сырья и заставит Путина принимать гораздо более сложные решения.

Вы упоминали о плохом состоянии экономики Китая. Как оно может повлиять на его сотрудничество с Россией?

Я считаю, что Китай не был особенно рад вторжению России в Украину. Китай хочет стабильности на мировых рынках и глобализации. Полномасштабная война, которую развязал Путин, грозила скачком цен на сырье и энергоносители. Также могли произойти срывы на мировых рынках. Не думаю, что китайцам это нравится.

Также существует риск, что Россия может первой использовать ядерное оружие. Это существенно повлияет на мировые рынки, а Пекин этого не хочет. Думаю, что сообщение Китая Путину примерно такое: "Будьте осторожны в своих действиях. Не делайте ничего, что повлияет на нас. И, возможно, сейчас хорошее время подумать о завершении войны".

Кому выгодна война России против Украины

Также Reuters сообщило, что Украина хотела бы видеть Индию посредником в мирном урегулировании войны. Что вы думаете по этому поводу?

К сожалению, Глобальный Юг разочаровывает в контексте поддержки Украины. К примеру, Индия или ЮАР активно высказывались в поддержку палестинцев, но они менее охотно признают геноцид России против Украины. Это какие-то двойные стандарты. Они быстро начали жаловаться на негативные экономические последствия войны из-за роста цен на продовольствие и энергоресурсы. По крайней мере это было в начале войны.

Они не были готовы прямо указать, кто является агрессором, а агрессором является Россия. Цены на энергоресурсы и продовольствие выросли именно из-за действий России. Именно из-за ее вторжения. Зато Индия вообще начала получать выгоду от этой войны. Она смогла заключить выгодные сделки с Россией. Чистый доход для индийской экономики, вероятно, составляет около 40 – 50 миллиардов долларов.

Есть много других стран, которые также выиграли от войны. Речь идет о государствах Персидского залива, о Турции, о странах Центральной Азии, Южного Кавказа и тому подобных. Там мы наблюдаем огромный отток капитала из России. Это поддержало их валюты, позволило снизить учетные ставки. Они смогли обеспечить более высокие темпы роста. Многие из этих стран остались в стороне от войны. Они не высказывались в поддержку Украины, и это разочаровывает.



Индия получает выгоду от войны России против Украины / Getty Images

Как Запад действительно может повлиять на страны, помогающие России обходить санкции

Как, по вашему мнению, Запад может повлиять на ситуацию? Хватит ли у него рычагов влияния на ситуацию, чтобы изменить эту игру?

Запад имеет возможности для действий. К примеру, вторичные санкции – вводите санкции против компаний, которые их обходят; делайте это в Турции, в странах Центральной Азии, в странах Персидского залива или в Индии. Нужно четко дать понять – если вы пытаетесь обойти санкции и помочь России, то сами попадете под их действие; будете отрезаны от долларовых рынков; мы можем сильно усложнить вам жизнь.

Мы видим сейчас усилия Запада по введению вторичных санкций против таких лиц и компаний. Но, конечно, можем сделать больше. У нас есть много рычагов влияния.

Другой рычаг – это продажа оружия. Война доказала, что западные военные технологии намного лучше российских. Многие страны, в частности Пакистан, Турция или Индия, стремятся купить оборонные технологии. Мы можем ограничить поставки или продажу оборонных технологий этим странам, если они не станут на нашу сторону в войне.

Также есть политическая воля. Нам нужна трезвая оценка ситуации от западных стран. Россия является основной угрозой для нас, и наша лучшая оборона против этого – это Украина. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть эту войну.

Это означает усиление санкций или принятие мер в отношении замороженных российских активов, а это 330 миллиардов долларов, которые заблокированы в западных банках. Мы можем все это сделать, можем конфисковать капитал, а не только проценты. Или же передать эти средства Украине, чтобы она смогла финансировать свою оборону, а также восстановление и реконструкцию.

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В наших банках, вероятно, есть даже примерно 400 миллиардов долларов заблокированных российских активов. Это огромные деньги – вдвое больше, чем ВВП Украины. Такие деньги существенно помогли бы Украине победить в войне.

"Путину придется согласиться на переговоры"

Каково ваше мнение о возможности мирных переговоров или перемирия между Украиной и Россией?

Это может звучать странно, но я относительно оптимистичен в этом отношении. Обе стороны, по моему мнению, доказали, что могут выдержать долгую войну.

Многие люди говорят, что у Путина есть преимущество, якобы он может выдержать действия Запада. Я не уверен, что он сможет выдержать действия украинцев, потому что у них нет выбора – они ведут войну за выживание против страны, которая совершает против нее геноцид.

Поэтому украинцам ничего не остается, как бороться. Даже если Дональд Трамп прекратит поставки оружия Украине, думаю, что Европа будет вынуждена продолжать помогать Украине и поставлять оружие. А украинцы продолжат бороться.

Также не думаю что Путин способен захватить и удерживать всю Украину. За 2,5 года полномасштабной войны он захватил лишь около 10% процентов территории. Ему не удалось захватить и удержать всю Украину. Так что, думаю, что в конце концов Путин, вероятно, согласится на какое-то соглашение или переговоры.

Длительная война также не является выгодной для Украины, которая заботится о своих людях больше, чем это делает Россия. Возможно, Украине придется принять сложные решения. Думаю, что можно рассмотреть сценарий, при котором Россия отходит до рубежей по состоянию на февраль 2022 года перед полномасштабным вторжением, а дальше идут переговоры по Крыму, Донецкой и Луганской областей.

Я не говорю, что Украина примет эту потерю, но речь идет об обсуждении их будущего – хочет ли Украина скорейшей реинтеграции Крыма, Донецкой и Луганской областей? Восстановление этих территорий будет очень дорогим. Также население, которое подверглось российской пропаганде, вероятно, проголосует за пророссийские партии. Так что, возможно, стоит обсудить долгосрочную перспективу.

Я считаю, что Украине нужны гарантии безопасности, независимо от того, будет ли членство в НАТО. Украина должна быть уверенной, что ее обеспечат всем необходимым для защиты. Нужно передать полный спектр западных технологий, чтобы Украина могла стать такой, как Южная Корея, которая развивает собственные военные технологии.

Важно, чтобы Украина имела лучшие западные технологии и технологическое преимущество, чтобы Россия не захотела снова напасть на Украину. Я считаю, что обе стороны осознают, что быстрого решения не существует. Длительная война не помогает ни одной из сторон. И, возможно, есть определенные пути для переговоров.

Какая альтернатива вступлению в НАТО есть у Украины

Готов ли Запад предоставить Украине смелые гарантии безопасности, оборонную помощь или членство в НАТО?

К сожалению, относительно НАТО есть страны, которые проявляют трусость. По-другому это объяснить невозможно. Они не очень понимают угрозу со стороны России. Политическая реальность такова, что в Европе, а также в США, будут некоторые оппоненты по принятию Украины в НАТО.

Реалистичной идеей будет вариант, чтобы Украина стала основным партнером НАТО со стратегическими отношениями, которые обеспечат доступ к самым современным военным технологиям и лучшим гарантиям по поставкам боеприпасов, чтобы она могла защищать себя, как это делает Израиль или Южная Корея.

По меньшей мере такие отношения были бы приемлемыми. Но было бы прекрасно, если бы получилось осуществить членство в НАТО. Я считаю, что Украине нужны гарантии, которые обеспечат ее безопасность в будущем, чтобы можно было сосредоточиться на восстановлении и реконструкции.

Но сможет ли Запад предоставить Украине такие гарантии безопасности, если, например, Дональд Трамп снова окажется в Белом доме?

Европа сейчас массово увеличивает свои расходы на оборону. Посмотрите, что делает Польша. Многие страны в Европе осознают угрозу со стороны России. Там понимают, что Украина – лучший способ остановить Россию. Идея о гарантиях безопасности для Украины – это и гарантии безопасности для Европы. Поэтому, я считаю, что всем в Европе важно обеспечить способность Украины защищать себя.

Я британец, и думаю, что правительство Великобритании и ее граждане четко понимают, кто является агрессором; кто наш союзник и кого мы должны поддержать, чтобы он победил. Думаю, что в Европе есть понимание, что Украине дадут все необходимое для защиты, независимо от того, придет ли в Белый дом Дональд Трамп.

Есть ли у Европы усталость от войны

Чувствуете ли вы сейчас определенную усталость от Украины в Европе?

Могу говорить только о Великобритании – я не вижу здесь особой усталости. Если посмотреть на результаты опросов, то поддержка Украины все еще остается очень сильной.

У нас произошла смена правительства. Новое правительство поддерживает Украину так же, как и предыдущее. Мы признаем, что Россия является самой большой угрозой. Возможно, на нас влияет то, что Россия дважды использовала оружие массового поражения на территории Великобритании. Речь идет о деле Литвиненко и атаке в Солсбери.

О чем говорится Александр Литвиненко – бывший российский агент, который был критиком Кремля. В 2006 году его отравили радиоактивным полонием-210 в Лондоне. Это привело к смерти Литвиненко. Расследование показало, что за его убийством стоят агенты российской спецслужбы.



В 2018 году в Солсбери, в Великобритании, отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Для этого использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок". Лондон обвинил Россию в покушении на их жизни. Это вызвало международный скандал и новые санкции против России.

Мы абсолютно четко понимаем, что Россия – это угроза. Украинцы помогают нам, они – наша защита. Вы защищаете себя и вы защищаете нас. Мы это искренне ценим. В Великобритании я чувствую оптимизм и думаю, что подобное понимание мы видим и в Скандинавии. Финны, шведы, датчане это понимают и осознают, поляки и румыны тоже хорошо понимают угрозу.

Хотя, очевидно, есть несколько слабых мест. Венгрия – слабое место. В Словакии есть популистское правительство, куда, по моему мнению, проникли российские интересы. Это – уязвимые места, но я считаю, что в Европе есть достаточно стран, которые понимают угрозу и продолжат поддерживать Украину.

Чего точно не должен делать Запад после завершения войны

Что Запад может сделать с Россией после окончания этой войны?

Что бы ни произошло, Запад должен быть очень осторожным в своих отношениях. Не может быть и речи о возвращении к привычному бизнесу. Для этого нужна полная смена руководства и менталитета в России.

Я думаю, что Тимоти Снайдер (известный американский историк – 24 Канал) метко объяснил, что проблема этой войны заключается не только в Путине. Речь идет о российском населении. Оно так и не избавилось от своего колониального прошлого, там до сих пор думают, что Россия – это колониальная империя.

Я британец. Мы пережили несколько неудач. Можно вспомнить Суэцкий кризис в 1950-х годах. Это заставило нас осознать, что у нас нет колониального будущего, надо двигаться дальше. Мы должны сотрудничать с другими странами, обеспечивая наше экономическое процветание и безопасность.