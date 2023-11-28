Не чувствую никакого давления со стороны Запада, – Кулеба о мирных переговорах с Россией

Время от времени в СМИ появляются громкие заголовки, в которых говорят о том, что Запад якобы оказывает давление на Украину по поводу проведения переговоров. Дмитрий Кулеба это опроверг.

Он отметил, что не чувствует мирных переговоров с Россией давления со стороны Запада. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем.

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Давление на Украину нет

Я не чувствую никакого давления,

– подчеркнул министр иностранных дел.

Также отреагировал Боррель. Он отметил, что не слышит каких-либо сигналов, связанных с так называемой усталостью со стороны стран-членов ЕС, связанной с войной России против нашего государства. В то же время он добавил, что сейчас очень много "слонов в комнате". Кроме того, СМИ забывают о победах украинской армии.

Удалось оттолкнуть российский военно-морской флот и сейчас уже никто не говорит о вопросе экспорта зерна,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что канал NBC 4 ноября сообщал, что официальные лица в США и Европе будто бы начали вести непубличные обсуждения с правительством Украины. Они касались возможных переговоров со страной-агрессором.

Как отмечает канал, одно из таких обсуждений состоялось в октябре во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В нем принимали участие представители полусотни стран со всего мира.

Арахамия рассказал о требованиях России в 2022 году

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия дал интервью Наталье Мосейчук. Он назвал главное требование, которое ставили россияне в ходе переговоров в 2022 году. Заметим, что если бы наше государство согласилось на него, пришлось бы вносить изменения в Конституцию.

Они (русские – 24 Канал) действительно почти до последнего надеялись, что они нас дожмут до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО,

– объяснил он.

Украина отказалась. А Финляндия, как мы помним, стала членом НАТО. Так что желание России сделать невозможное расширение Альянса сработало против нее.