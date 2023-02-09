Никаких переговоров с Путиным: Запад подает элите России четкий сигнал

Владимир Зеленский 8 февраля посетил Париж, где встретился с лидерами Франции и Германии. То, что Олаф Шольц приехал в другую страну на встречу с украинским президентом, может быть сигналом для России.

А именно – ответом коллективного Запада на продвижение Россией идеи "корейского сценария" для Украины Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний.

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Запад посылает сигнал российским элитам

"Вчерашний визит сначала в Лондон, а затем в Париж, куда был вынужден приехать Шольц – это ответ коллективного Запада России, что этот вопрос ("корейский сценарий" для Украины – 24 Канал) не рассматривается", – предположил Загородний.

Кроме того, вчера, 8 февраля, было еще одно событие. Объединенная следственная группа, занимавшаяся расследованием трагедии с боингом МН17, который боевики сбили в небе над Донбассом в 2014 году, опубликовала доказательства причастности к инциденту Владимира Путина.

Так, следователи зафиксировали прямой звонок российского диктатора главарю боевиков Игорю Плотницкому во время сбивания боинга.

Это означает, что российскому истеблишменту дают понять, что никаких переговоров не будет. Более того, с Путиным, который является террористом,

– отметил политолог.

В то же время, Запад дает определенное пространство российским элитам относительно возможных переговоров только после свержения российского диктатора.

Загородний предположил, какой сигнал Запад представляет российским элитам: смотрите видео

При чем здесь Шольц

По словам политолога, не исключено, что идея "корейского сценария" для нашего государства рассматривалась и в Германии. Учитывая, что Шольца заставили приехать в Париж, а не ждать в Берлине, значит, что немцам дали понять – никаких сепаратных переговоров Запада с Путиным не будет.

Более того, Запад не рассматривает других вариантов, кроме помощи Украине в войне против России.

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