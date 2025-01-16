Зеленский объяснил, когда Украина будет в позиции силы для переговоров с Россией

Чтобы иметь сильную позицию на переговорах с Россией, Украина нуждается в усилении на поле боя вооружением и гарантиях безопасности, в частности приглашении в ЕС и НАТО. Также необходимы оперативные решения по российским активам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время брифинга с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Украинский лидер подчеркнул, что для Киева сейчас важно знать – когда и будет ли вообще Украина в ЕС и НАТО.

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Что нужно для того, чтобы Украина была в сильной позиции

По словам Зеленского, все детали были изложены в Плане победы Украины, который предусматривает сильное государство, которое "может отбить свою независимость".

Если хотите деталей, то там был пакет оружия, усиление нас на поле боя с учетом нашей армии, а не уменьшение ее, как этого хочет враг. Далее, что касается поля боя, то не отдавать инициативу россиянам, у которых сегодня на востоке она, к сожалению, есть из-за медленного снабжения и комплектования наших бригад. Но безусловно инициативу на Севере и в Харьковской области они потеряли,

– заявил президент.

Он отметил, что аналогичные действия необходимо осуществить и на Донецком направлении, и это лишь вопрос времени.

"Далее, не хочу говорить снова о гарантиях безопасности, но безусловно для нас это ЕС и НАТО. Если не сегодня, то хочется знать когда. И будет ли это. Это конкретные вещи. Даже, когда ты знаешь, когда у тебя есть приглашение, или когда ты знаешь конкретные даты – это сильная позиция в переговорах с Россией", – отметил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул важность принятия более оперативных и неотложных решений по российским активам.

50 миллиардов решение есть, будет поступать, но возвращаемся к слову будет. Они еще не пришли. А что с другими 250 миллиардами, которые бы нам сейчас помогли?

– отметил он.

Президент добавил, что Украина имеет полное моральное право использовать замороженные российские активы для усиления Украины.

Он также отметил, что в плане победы есть пункт о пакете дальнобойного оружия, которое необходимо для сильной позиции Украины во время переговоров.