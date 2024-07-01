Зеленский ответил, в каком формате возможны переговоры с Россией

Президента Зеленского спросили о возможности проведения переговоров с Россией. Он заявил, что Украина может найти модель ведения диалога с Кремлем, но ничего не сказал о прямом разговоре с Путиным.

Более того, по словам Владимира Зеленского, уже есть успешные примеры таких перегоров. В частности, это договоренности относительно зернового коридора, в которых участвовала Турция и ООН.

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Зеленский о переговорах с Россией

Как констатировал глава нашего государства, во время диалога по зерну Украина договаривалась не с "блокирующей рукой России", а – Организацией Объединенных Наций и Турцией.

А уже они, свою очередь, взяли на себя ответственность договариваться с российской стороной и подписывать с ней соответствующее соглашение. И это, как ни странно, сработало достаточно хорошо.

И в территориальной целостности, и в энергетике, и в судоходстве можно использовать эту модель: когда с разных континентов... Готовят решения по тому или иному кризису.

Зеленский отметил, что, кроме вышеуказанной модели, Украина пока не имеет других форматов. С его слов понятно, что о прямых переговорах между Киевом и Москвой не может идти речь.

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Среди прочего, Зеленский констатировал: Украина опасается, что мирный диалог и паузу на фронте Россия использует для наращивания сил и усиления агрессии в будущем.