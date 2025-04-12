Дмитриев хочет "выкрутиться": у Кремля есть большая проблема и только один выход

Посланник Путина Кирилл Дмитриев встречался в США с представителями Дональда Трампа. Вероятно, он хотел выторговать для России размораживание активов и сотрудничество по другим проектам.

В Кремле могли придумать хитрый план, чтобы продать свои долговые обязательства другой стране. Как пояснил 24 Каналу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, тогда Россия получит не 300 миллиардов, а 200, но это также большие средства.

К теме Третья попытка или последний шанс: Трамп отправил Уиткоффа в Россию с единственной целью

Какую задачу имеет Дмитриев

Такую схему действительно можно реализовать, но для этого сначала страна-агрессор должна прекратить огонь. Важна позиция Украины – согласится ли она на отмену санкций и возвращение денег России. Конечно, такого никто не сделает.

Поэтому Дмитриев хочет показать свою изобретательность и делает определенные предложения США. Я не исключаю, что Европа и Ближний Восток могут на них согласиться. Для Европы это будет выгодно, потому что там стремятся к восстановлению сотрудничества с Россией,

– отметил Валерий Клочок.

Вероятно, именно для этого Дмитриева привлекли к переговорному процессу. Более того, он представляет интересы той части Кремля, которая готова к завершению войны с целью снятия санкций.

"Российская экономика в очень плохом состоянии. Если так продолжится еще 3 – 6 месяцев, то восстановить ее без потери целостности России, будет практически нереально. Даже можно провести параллели с 80-ми годами ХХ века, когда начинал разваливаться Советский Союз", – добавил Клочок.

В России нарастают проблемы

Решение ОПЕК добывать больше нефти, уменьшение потребления энергоресурсов в мире, на которое никто не имеет влияния, – только усложняют ситуацию. Например, Саудовская Аравия уже начинает производить больше собственного сырья. Россия так не может, потому что находится под санкциями. Увеличение добычи для нее только приведет к большим потерям.

На этом фоне любая сделка, которую подпишут с Россией США или Европа, – не будет случайностью. В этом контексте надо проследить за судом, который происходит между европейскими странами и Россией из-за "Северного потока – 2",

– подчеркнул Валерий Клочок.

До 9 мая все судебные процессы должны завершиться. Вероятно, тогда владельцем и конечным бенефициаром "Северного потока – 2" станет какая-то американская компания. Она начнет прокачивать газ в Европу по газопроводу. Но все эти процессы возможны только после завершения войны.

"Для России все это является вызовом. Над ним сейчас работает Дмитриев. Если ничего не получится, то за 3 месяца начнется развал России. Поэтому для Кремля есть один выход – прекращать войну", – отметил Валерий Клочок.

Заметим, после 4-часовых переговоров Путина и Виткоффа, представитель российского диктатора сказал, что не исключает разговоры главы Кремля с Трампом. Ранее Дмитрий Песков говорил, что не стоит ожидать "прорывных результатов" от этой встречи.