На переговорах России и США был "серый кардинал", который имел важную задачу

В России заговорили об улучшении отношений с США после переговоров в Саудовской Аравии, в которых участвовала российская делегация. Ее представители назвали встречу в Эр-Рияде "первым шагом к взаимопониманию".

В Саудовскую Аравию Владимир Путин отправил главу МИД Сергея Лаврова и своего внешнеполитического советника Юрия Ушакова. Как рассказал 24 Каналу журналист Ренат Девлетгильдеев, на переговорах была еще одна важная российская фигура.

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"Серый кардинал" Кремля

В Саудовскую Аравию в составе российской делегации прибыл глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вероятно, его присутствие должно было продемонстрировать особое уважение к Дональду Трампу.

Я бы обратил внимание на оскорбленное интервью бывшего главы фсб и секретаря совбеза Николая Патрушева. Очевидно, что он как глава силового лагеря недоволен выбором людей, которые представляли Россию на переговорах,

– отметил Ренат Девлетгильдеев.

Как известно, Кирилл Дмитриев – инвестиционный банкир. Он родился в Киеве, а затем уехал в США. Там получил престижное образование и начал работать. Сегодня заметно, что на английском он общается даже лучше, чем на русском. Выбор такого человека очень "симптоматичен".

"Россия пытается показать, что говорит с американцами на одном языке, поэтому выбрала человека, который учился в Соединенных Штатах. Более того, на одном курсе с людьми, которые сейчас заседают в Конгрессе", – добавил журналист.

Ушаков и Лавров – политики, которые всегда представляют интересы Кремля. Но устанавливать контакты с Западом Путин решил именно через Дмитриева.

Какую задачу имел Дмитриев

Присутствие Дмитриева является четким подтверждением, что Россия хочет снятия санкций, ведь он отвечает за экономическую политику.

Дмитриев – это "серый кардинал” российской экономики, который в частности отвечает за выживание экономики во времени войны, за накопления и инвестиции в ВПК,

– подчеркнул журналист.

Кремль хотел договориться о смягчении санкционных ограничений и эту задачу возложили на Дмитриева. Но интервью Патрушева продемонстрировало конфликт между различными группами влияния. Одна – более либеральная и выступает за уступки, диалог с Западом. Другая, в которую входит Патрушев, – за продолжение войны исключительно на российских условиях.

Напомним, после переговоров Владимир Путин заявил, что "с радостью встретится с Трампом" и готов говорить по Украине. Когда именно состоится встреча диктатор не сообщил.

Владимир Зеленский отреагировал на переговоры России и США. Он назвал их "выводом Путина из изоляции" и добавил, что это не на пользу Украине.