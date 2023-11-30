Сейчас оперативные паузы станут короче, будет новый этап войны, – Подоляк

Владимир Путин пришел на чужую территорию, чтобы уничтожать и убивать украинцев. Он стремится только к выполнению своих манипулятивных требований, поэтому переговоры с агрессором о мире – невозможны.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, заметив, что в Кремле прямо говорят о том, чего хотят. Прежде всего, речь идет о выполнении целей так называемой "сво", на которые Украина никогда не пойдет.

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О чем хочет договариваться Путин

По словам Подоляка, российский диктатор стремится юридически зафиксировать, что все оккупированные территории принадлежат России. Также требует от Украины согласиться с тем, что якобы на нас никто не нападал, а еще одним пунктом является публичное признание того, что оккупанты якобы не совершали военных преступлений. Кроме этого россияне требуют разоружения украинской армии и обещания Украины не вступать в НАТО или другие организации.

Где вы видите здесь слово мир? Мы не можем предлагать России мир, а только проигрыш в этой войне. Это единственное. Потому что предлагать мир означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования для нас,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Украина ни при каких обстоятельствах не может говорить о мире со страной-агрессором, поэтому сейчас мы деоккупируем свои территории, ведем оборонную войну для того, чтобы вернуть территориальную целостность и суверенитет.

По словам Подоляка, когда ты зашел с войной в другую страну, разрушаешь ее, совершаешь множество военных преступлений, то можешь только проиграть и отвечать за все содеянное. Россия этого категорически не желает. Также можно делать вид, будто ничего не произошло. Так в Кремле делали в 2014 году, когда говорили, что это Украина 8 лет "бомбит Донбасс".

Когда спрашиваешь, до того, как вы пришли в 2014 году вместе с криминальными людьми, кто-то бомбил Донбасс? На это ответа у России не будет,

– заметил Подоляк.

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Нет никаких переговоров с Россией

Президент Украины всегда подчеркивал, что не может быть мира на условиях России. Наша страна никогда не согласится с капитуляцией. Надо понимать, что пока страна-агрессор не проиграет, украинцы будут жить в бесконечной войне.

В этой войне могут быть оперативные паузы, которые у нас были с 2014 по 2022 год. Сейчас оперативные паузы станут короче и мы с вами будем иметь совсем другой этап войны, где Россия проведет определенную работу над ошибками,

– добавил Подоляк.

Он подчеркнул, что Путин не хочет о чем-то договариваться, а имеет только одно желание – убить украинцев. Он и еще множество россиян яростно нас ненавидят за то, что мы унизили их, показав, что на самом деле нет никакой "величественной России".

"Они нас яростно ненавидят и не смогут компенсировать эту ненависть никак иначе, чем убив большое количество украинцев. Поэтому в рамках самозащиты и оборонной войны должны уничтожить все российское на нашей территории и привезти Россию к максимально жесткой внутренней революционной ситуации", – подытожил советник главы ОПУ.

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